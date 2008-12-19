Fadıl üstüne para da alacak

Hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 494 yıldan bin 235 yıla kadar hapis cezası istenirken 15 ay kaldığı cezaevinden 150 bin YTL kefaletle tahliye edilen Akgündüz'ün dava dosyası, söz konusu suçun yargılama süresi olan 7 yıl 6 ayın dolması nedeniyle ortadan kaldırıldı. 247 gurbetçinin mağduru olduğu davanın düşmesiyle Akgündüz'ün İsviçre bankalarında bulunan hesapları üzerindeki tedbir de kalktı. Ayrıca zaman aşımı kararıyla yine hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kalkmış olan Akgündüz'e tahliyesi için ödediği 150 bin YTL'lik kefalet ücreti de geri verilecek.



Gurbetçi vatandaşları dolandırdı



JET-PA Holding sahibi fadıl Akgündüz, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında başta Almanya'da olmak üzere Hollanda ve Fransa'da yaşayan gurbetçilerden yüksek kar payı vaadiyle para topladı. Ne kardan pay alan ne de paralarını geri alamayan gurbetçilerden 247'si 2003 yılında soluğu mahkemede aldı. fadıl Akgündüz hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplam 494 yıldan bin 235 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklanan Akgündüz 15 ay hapis yattıktan sonra 150 bin YTL kefaletle tahliye edildi.



Yargılamasına tutuksuz olarak devam edilen Akgündüz, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2006 yılında zincirleme olarak ''nitelikli dolandırıcılık'' suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıl hapis ile 500 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçu birden fazla işlenmesini dikkate alarak cezayı 5 yıl hapis ve 625 gün adli para cezasına çıkarttı. Ancak duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis ile 520 gün için günü 20 YTL'den hesaplanmak üzere 10 bin 400 YTL adli para cezasına çevirdi.



Yargıtay kararı gecikti



Dosya karar çıktıktan 15 gün sonra Yargıtay'a gönderildi. Ancak Yargıtay, dosyayı tam 2 yıl sonra 3 şikayetçinin katılma talepleri hakkında karar verilmediği gerekçesiyle usulden bozup yerel mahkemeye geri gönderdi.

Dosyanın geri gelmesi üzerine yeniden davaya bakan yerel mahkeme ise 'dolandırıcılık suçunun zamanaşımı süresinin 7 yıl 6 ay olduğu, bu sürenin de 2000 yılından bugüne kadar fazlasıyla dolmuş olduğu' gerekçesiyle Akgündüz hakkındaki kamu davalarının ortadan kaldırılmasına hükmetti.



İsviçre'deki hesaplarına kavuştu



Davayı düşüren mahkeme, kararla birlikte fadıl Akgündüz'ün İsviçre bankalarındaki hesaplarına bu ülke yetkilileri tarafından konulan tedbirin kaldırılmasını da karara bağladı,

Hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı da kaldırılan fadıl Akgündüz'e ayrıca tahliye bedeli olarak ödediği 150 bin YTL'lik kefalet ücreti de geri ödenecek.





Zamanaşımı süresi nedir?



Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl.

Ömür boyu hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl.

20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl.

5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl.

5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl.



Zamanaşımından düşen benzer ünlü davalar



Toprakbank’ın eski sahibi Halis Toprak’a dolandırıcılık suçundan açılan dava.



El konulan İktisat Bankası’nda gerçeğe aykırı muhasebeleştirme iddiasıyla yargılanan aralarında bankanın eski sahibi Erol Aksoy’un da bulunduğu 6 sanık hakkındaki dava.



Çukurova Elektrik’in iştiraki olan çimento şirketlerinin sermaye artırımına katılmayarak, 29 milyon dolar zarar etmesine neden olmakla suçlanan Cem Uzan ve diğer yöneticilerin davası.



Yahya Demirel’in hayali ihracat davası zamanaşımına uğradı.



Eski Başbakan Tansu Çiller’in örtülü ödenekten dolandırıcı Selçuk Parsadan’a verildiği öne sürülen 5,5 milyar liranın tahsili davası.



Şişli eski Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk hakkındaki görevi kötüye kullanma davası, eski kocası Orhan Aslıtürk’ün ise vergi kaçakçılığından yargılandığı dava.



Refah Partisi’nin gizli kasası olduğu iddia edilen ve Bosna yardım paralarını yerine ulaştırmadığı gedekçesiyle "dolandırıcılık" suçundan yargılanan Süleyman Mercümek hakkındaki dava.



Engin Civan ile işadamı Selim Edes’in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, bankayı zarara uğrattıkları iddiasıyla yargılandıkları dava.



ABD’den vize sorunu nedeniyle sınır dışı edilince Türkiye’de devam eden davalarından yargılanmaya başlanan Halil Bezmen’in tarihi eser kaçakçılığından suçlandığı dava.



Spot döviz piyasalarında işlem yapma vaadiyle topladığı paraları yurtdışına kaçırarak 21 kişiyi dolandırmaktan 23 yıl 10 ay ağır hapse mahkûm edilen Zeynep Özaltın’ın davası.



