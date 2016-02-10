'Faciaya insani hata sebebiyet verdi'



Bavyera eyaletinin Bad Aibling mevkiinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın insan hatasından kaynaklandığı bildirildi. Alman Yazı İşleri Şebekesi adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre, kazaya bir demiryolu görevlisinin hatası yol açtı. Tren kazasında 11 kişi ölmüş, 80 kişi de yaralanmıştı.

Bir polis yetkilisi, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) verdiği demeçte, kaza nedeninin henüz kesinleşmediğini ve soruşturmanın zaman alacağını söyledi. Kazaya insani hatanın yol açtığı belirtilen haberde, geciken yolcu trenine tek raylı hatta geçiş izni vermek için otomatik sinyal sisteminin kapatıldığı ve karşı yönden gelen trene de yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

Trenlerin kara kutuları inceleniyor

Toplam 150 yolcunun bulunduğu trenlerin viraj nedeniyle karşıdan gelen trenin görülemediği bir noktada ve son hızla çarpıştıkları öğrenildi. Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt tek raylı hattın, izinsiz seyreden treni otomatikman frenleyebilen modern güvenlik sistemi ile donatılmış olduğunu söyledi. Dobrindt kazanın kesin nedeninin trenlerin 'kara kutularının' incelenmesinden sonra kesinlik kazanabileceğini sözlerine ekledi.

Arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle yardım ekiplerinin kaza mahalline ulaşması zaman aldı. Kurtarma ve yaralıları hastaneye kaldırma faaliyetlerine 15 helikopter katıldı.