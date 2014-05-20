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Facianın yaşandığı madendeki denetleme sadece 4 gün sürmüş!

Uzmanlara göre Soma büyüklüğündeki bir madenin tüm elektrik tesisatının incelenmesi bile bir iki ayı buluyor

20 Mayıs 2014 18:48

Soma’daki facianın meydana geldiği madeni 13-18 Mart tarihleri arasında Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri denetledi. Ancak uzmanlara göre o büyüklükteki bir madende sadece elektrik tesisatını incelemek bir iki ayı bulacakken iş müfettişlerinin denetiminin 4 günde tamamlandığı ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Soma’daki madende mart ayında yaptığı rutin denetimin sadece 4 gün sürdüğü ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, maden mühendisi bir başmüfettiş ile yine maden mühendisi olan bir müfettiş yardımcısının görev aldığı denetim sonucunda işletmede herhangi bir noksanlık bulunmadığına dair rapor tutuldu. Roparda, denetim tarihi itibariyle işletmede çalışan işçi sayısı da 2 bin 948 olarak belirlendi. Denetim uzmanları o büyüklükte bir madende sadece elektrik tesisatının incelenmesinin bile bir iki ayı bulacağını vurguladı.

 

Müdür ile görüşülmüş

 

Rapora göre, işletme 13, 14, 17 ve 18 Mart tarihleri arasında toplam 4 günlük bir çalışmayla denetlendi. Denetim raporunda da programlı teftişin hangi günlerde yapıldığı açıklanırken; denetim kapsamında işletme müdürü Akın Çelik ile görüşüldüğü bilgisine de yer verildi. Çelik, kaza sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

Rapora göre, teftiş tarihi itibariyle işletmede 4’ü kadın, 2 bin 944’ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 948 kişi çalışıyordu. Çalışanlar arasında yer alan 2 bin 938 erkek madenci ise çok tehlikeli sınıfta çalışmalarını yürütüyordu. Raporda yapılan teftişin sonucu da yer aldı ve “Programlı teftişte noksan bulunamamıştır” denildi. 18 Mart 2014 tarihini taşıyan raporda, müfettişlerin yanı sıra işletme müdürü Akın Çelik’in imzası da yer aldı.

 

Sadece elektrik iki ay sürer

 

Soma’daki kaza sonrası, iş güvenliği denetimleri tartışmaya açılırken, uzmanlar denetim sisteminin genelinde sıkıntı bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Denetim sisteminin tekrar sorgulanması gerektiğini belirten uzmanlar şubilgileri verdi:

“Soma büyüklüğündeki bir madenin tüm elektrik tesisatının incelenmesi  bile bir iki ayı bulur. Oysa denetim programları birkaç güne sıkıştırılmış programlardır. Bu nedenle de elektrik tesisatına mühendis onayı var mı diye bakılır, bir de madende inceleme sırasında göze çarpan eksiklik olup olmadığı incelenir.”

 

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