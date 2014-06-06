CHP'li Özel: Soma'da bir facianın daha eşiğinden dönüldü

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, verilen sözlere rağmen Soma'da işçilerin madene inmeye zorlandığını ifade etti. Madencilerden çok sayıda telefon aldığını söyleyen Özel, ocaklardan birinde yangın çıktığı ve bir facianın daha eşiğinden dönüldüğünü de öne sürdü.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından kurulan Meclis Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Komisyon pazar günü faciada hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek üzere Soma'ya gitme kararı aldı.

Çalışmaları, katıldığı NTV'de değerlendiren Özgür Özel, komisyonun en önemli görevinin işçilerin madene inmeye zorlanmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Verilen sözlerin tutulmadığı ve patlamanın meydana geldiği işletmeye ait diğer iki ocakta işçilerin madene inmeye zorlandığını kaydeden Özel, "Dayıbaşı sistemi yine devrede. Hatta Başbakan'ın 'kimse sizi madene inmeye zorlamayacak' sözünü hatırlatan işçilere 'sizin patronunuz Başbakan mı biz miyiz? Paranızı biz ödüyoruz' deniliyor. 'Madene gelmeyeni işten atarız' gibi tehditler var" diye konuştu.

CHP'li vekil, son günlerde bu madenlerde bazı kazaların da yaşandığını öne sürdü.

Gün içerisinde madencilerden 50'den fazla telefon aldığını kaydeden Özel, "Komisyon sorunumuzu duysun istiyorlar. 'Sesimizi dile getirsin, bize verilen sözler tutulsun, biz güvenli olmayan madenlere inmeye zorlanıyoruz' diyorlar. Dün bir işçinin parmağı koptu. Kamuoyuna yansıtılmamaya çalışılıyor ama bir ayakta yangın çıktığı, yaka paça herkesin kendini dışarı attığı ve bir facianın eşiğinden dönüldüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle devam etti: "Madende sadece güvenlik maksatlı çalışmaların yapılacağı söylenirken şu anda her 4 işçiden 3'ü madene inmeye zorlanmış durumda. Çünkü dayıbaşı sisteminin 'benim işçim çalışmazsa para kazanama' diye işçileri zorladığı ve verilen sözlerin hiçe sayıldığını görüyoruz. Hiçbir işçinin madene inmeye zorlanmayacağına yönelik sözler verilmişti ama Soma'dan dikkatler biraz uzaklaştığında vahşi taşeron sistemi işçilerin üzerinde tahakküm kuruyor."



İş Teftiş Kurulu'nca yapılan denetimlerin ardından facianın yaşandığı madenin sahibi Soma Kömürleri A.Ş.'ye ait olan diğer 2 ocakta da faaliyetler, tespit edilen eksiklikler giderilene kadar süresiz durdurulmuştu.