Faciadan sağ kurtulan kızın babası: Kaymakamlık çalışanı yalan ifade vermemiz için baskı yaptı!

Adana’nın Alidağ ilçesinde 11'i kız çocuğu 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdundaki yangından yaralı kurtulan kız öğrencilere "Yangın merdiveninin kapısı açıktı" şeklinde ifade vermesi için baskı yapıldığı iddia edildi. Yaralı kurtulan kızına kaymakamlıkta çalışan görevli Y.D. ve avukatının baskı yaptığını anlatan öğrenci velisi M.K., kızlarını yurda vermek istemeyen 23 ailenin kaymakamlıkta çalışan Y.D. tarafından ikna edildiğini de söyledi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, yangında kurtulan Y.K’nin babası M.K, Aladağ Cumhuriyet Savcısı Yakup Yılmaz’a 1 Aralık’ta verdiği ifadede kızı Y.K’yi 2016 yılında başka bir yurda kaydettirmek istediğini ancak yurdun yetişmediğini söyleyen M.K, şunları anlattı:

"Kaymakamlık iknası"

"Benim kızımı Aladağ Özel Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’na kaydetmek istediler, biz başta 23 veli olarak bu durumu kabul etmedik. Bu nedenle Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’in, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın ve kaymakamlıkta çalışan Y.D’nin yanına giderek yurt ayarlamasını istedik. Belediye Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü bize başka yer ayarlayacaklarını söyleyerek Aladağ Özel Kız Öğrenci Yurdu’na kızlarımızı vermememizi söylediler. Buna rağmen Y.D. ‘Kızlarınızı bu yurda verin, herhangi bir sorun olmaz. Sorun olursa sorumlusu benim’ dedi. Daha sonra kızlarımızı alarak hep beraber Y.D. ile yurda gittik, yurda kızlarımızı kaydettirdik. Benim aracım olmadığından ve köyümün uzak olması nedeniyle kızımı bu yurda verdikten sonra kontrole gelemedim."

"İfade baskısı" iddiası

Olay olduğu gün köyde olduğunu ve diğer velilerle birlikte muhtarın arabasıyla Aladağ’a geldiklerini söyleyen Kara, geldiğinde kızının hastaneye götürülmüş olduğunu, bu yüzden yangının nasıl çıktığını bilemediğini anlattı. Kızının taburcu olmasından sonra ifadesinin alınması için savcılığa geldiklerini ifade eden Kara, "Savcılık kaleminin önünde Y.D. ile avukatı Mümtaz Hasan Şahin benim yanıma gelerek kızım Y’ye ‘Yangın merdiveninin kapısı açıktı’ demesini söyledi. Ben de avukata kızarak ‘Olan neyse kızım onu söyleyecek’ dedim. Bu avukat benim kızımı yönlendirerek beyanını değiştirmeye çalıştı” dedi.

M.K. yangın sebebiyle kızının yaralandığını ve ölümden döndüğünü de söyleyerek şüphelilerden şikâyetçi olduğunu ve uzlaşma istemediğini belirtti.

6 çocuk şikâyetçi olmadı

M.K’nin şikâyetçi olmasına rağmen kızı Y.K. ile birlikte aynı gün ifade veren 6 çocuğun da şikâyetçi olmaması dikkat çekti. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukatların bazı dernek ve sanık avukatları hakkında çocuklara ifade baskısı yaptıkları gerekçesiyle baroda inceleme başlatılmasını talep edecekleri belirtildi.