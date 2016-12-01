Faciadan sağ kurtulan çocuk: Yangın merdiveni kapısının kilitli olduğunu biliyordum; 3. kattan aşağı atladım

Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt faciasından sağ kurtulan çocuklar konuştu. Yangında Gülcan adlı kızı kurtulan ancak diğer kızı Gamze’yi kaybeden baba İsmail Bağır, yaşananları anlattı. Bağır, "Gülcan, bana olayı şöyle anlattı: 'Bir koku geldi, patlama sesi duydum. Kapılar kilitliydi. Yukarıdan yangın merdivenine hiç gidemedik karanlıktan. Orasının kilitli olduğunu biliyorduk. Kendimi üçüncü katın camından aşağıya sarkıttım. Arkadaşlarım tutmaya çalıştı ama yine de attım kendimi aşağıya. Geride kalanlar öldü'" dedi. Yurtta kalan 6. sınıf öğrencisi Neslihan Aydoğdu, kapıların kilitli olduğunu, nöbetçi öğretmenlerin kilitlediğini söyledi.

Adana’nın Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde köylerden gelen ilköğretim öğrencilerinin barındığı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda önceki akşam saat 19.30 sıralarında çıkan yangın faciasında alevlerden kaçamayan çocukların cesetleri bir odada el ele bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, yangında 11 çocuk ile 1 görevli yaşamını yitirdi. Günle birlikte yaşanan dehşet de gözler önüne serildi.

El ele bulundular

Merdiven girişindeki elektrik panelinden düşen kıvılcımların kanepeyi tutuşturması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyük bölümü ahşap kaplama olan 3 katlı binayı sardı.

Öğrencilerden bazıları paniğe kapılıp birinci ve ikinci kat pencerelerinden atlayarak canlarını kurtarmaya çalışırken, bazıları da üst katlara sığındı.

Yangın, Aladağ ve Adana’dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın kısa sürede faciaya dönüştü. Ahşap malzeme kullanılan çatı yanarak çöktü.

Alevler arasından çıkamayan görevli Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç’in 4 yaşındaki kızı Sare Betül Genç, öğrenciler Sema Nur Aydoğdu, Gamze Bagir, Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Cennet Karataş, Sevim Köylü, İlknur Maden ve Zeliha Avcı hayatını kaybetti.

Pencerelerden atladıkları için vücudunda kırıklar oluşan, dumandan etkilenen 22 öğrenci, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çocukların cesetlerini çıkaran ekibin başındaki Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fahri Durukan, "Binanın en üst katında 2 oda bulunuyor. Cesetlerden 4’ü bir odada, 8’i bir odada bulundu. Ekiplerimiz odaya girdiklerinde her 2 odadaki çocukların cesetleri de el ele idi. Zaten bulundukları oda yatak odaları. Çatı çökmeye başlayıp alevler etrafı sarınca odanın ortasında toplanıp el ele tutuşmuşlar” dedi.

Cenazelerin hepsi yandığından tanınmaz halde olduğu, ailelerden alınan kan örneklerinin DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Öldüğünü bilmiyor

Yangında Gülcan adlı kızı kurtulan ancak diğer kızı Gamze’yi kaybeden baba İsmail Bağır, yaşananları anlattı. Bağır, "Gülcan, yangın sırasında ders çalışıyormuş. Bana olayı şöyle anlattı: 'Bir koku geldi, patlama sesi duydum. Kapılar kilitliydi. Zaten aşağıdan dışarıya çıkacağımıza gözümüz kesmedi. Yukarıdan yangın merdivenine hiç gidemedik karanlıktan. Orasının kilitli olduğunu biliyorduk. Kendimi üçüncü katın camından aşağıya sarkıttım. Arkadaşlarım tutmaya çalıştı ama yine de attım kendimi aşağıya. Geride kalanlar öldü.”

Kızı Gülcan’ın, kardeşinin öldüğünden haberi olmadığını söyleyen İsmail Bağır, “Bu yurda Milli Eğitim yönlendirdi bizi. ‘Diğer yurtta tadilat var’ denildi. Bizden para almıyorlardı” diye konuştu.

"5. sınıftaki kızım Tuğba kayıp. Kızım öldü mü, bilmiyorum"

Yangında İsmail Bağır gibi bir kızı kurtulan, bir kızını kaybeden Salih Aydoğdu ise “Neslihan hastanede tedavi altında, 5. sınıftaki kızım Tuğba kayıp. Kızım öldü mü, bilmiyorum” dedi.

"Bulaşıkları yıkarken elektrik çarptı"

Yurtta kalan 6. sınıf öğrencisi Neslihan Aydoğdu, bulaşık yıkayan bir öğrenciyi elektrik çarptığını belirtti. Neslihan Aydoğdu, "Bulaşıkları makineye doldurduk, kazanları yıkadık. Ablanın biri suyu açtı, ‘Elim elektriklendi’ dedi. Cız etti... Şalterin olduğu yerde yangın çıkmış. Karşısındaki yerde de duman vardı. Kapılar kilitliydi. Balyozla kapıyı açmaya çalıştılar. Sonra yukarıya çıktım, camları kırdılar. Herkes üst katlardaydı. İkinci kattaki pencereye itfaiyeci amcalar merdiven uzatıp bizi indirdiler. Yangın merdiveninin önünde 3 kişiyi kucak kucağa ölü bulmuşlar” ifadesini kullandı.

Aydoğdu, kapıların kilitli olduğunu, nöbetçi öğretmenlerin kilitlediğini söyledi.

"Ablam kattaydı"

Yangında 7. sınıfta okuyan kızı Sümeyye’yi kaybeden Ahmet Yetim’in 5. sınıf öğrencisi kızı Fadime’nin ise tedavisi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor. Büyük üzüntü yaşadığı için konuşmakta zorlanan baba Yetim, gözyaşlarını tutamadı.

Fadime Yetim ise yangın sırasında birinci kattaki odasında olduğunu, bir anda bağrışmaların duyulduğunu, bunun üzerine ikinci kata kaçtıklarını ifade etti.

7. sınıfta olan ablası Sümeyye’nin yangın sırasında üçüncü katta bulunduğunu anlatan Fadime Yetim, “Bizim kaçtığımız ikinci kata merdiven dayadılar ve biz oradan indik. Ablam üçüncü kattaydı. Çok korktuk” dedi.

Hasta olduğu için kurtuldu

8. sınıf öğrencisi Hacer Manit, rahatsızlığı nedeniyle yurda gitmediği için yangından kurtulmuş. Hacer Manit, “Babamın servis parasını karşılayacak gücü yoktu. Süleymancı Cemaati’nin mensubu olduğumuz için yurda ücret ödemiyorduk.

Yangın merdiveninin geçen yıl da kapısı kapalıydı. Genelde kapalı duruyordu. Anahtarı görevlilerdeydi. Öğrenciler bilgisayar, telefon bilmezlerdi” dedi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yurt yangını ile ilgili hazırlattığı bilirkişi ön raporunda, hayatını kaybedenlerin, yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı için dışarıya çıkamadıkları, yangına binanın ikinci panosundaki şartellerin eskimiş olması ve kaçak akım rolesi bulunmamasından kaynaklandığı görüşü yer aldı.

Bilirkişi ön raporu: Yangın merdiveninin kapı kolu yok

İş güvenliği uzmanı bilirkişisi, binanın 1’inci katındaki yangın merdiveninin kapısının plastik yapıya sahip PVC şeklinde olduğu, yangın kapısının dışa açılır şekilde yapıldığı, ancak kapı kolları olmadığından ve kapı açılamadığından buradan çıkıp kurtulan kimsenin olmadığı görüşünü ortaya koydu.

Elektrik ile ilgili uzman ise yangının, binanın elektrik ana panosunun arka kısmında bulunan dağıtım panosundan ya da şartellerin eskimesinden veya özelliğini kaybetmesinden kaynaklı ark oluşarak alev almasından çıkmış olabileceğini kaydetti.

Başbakandan 2. açıklama

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın “Yangın merdiveni kilitli değildi” açıklaması üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü şunları söyledi:

“İtfaiye ekibimiz bu işin uzmanları. Öğrenciler üst kata doğru çıkmış. Oradaki kapılara yönelmiş. Yangın merdiveni kapısına da yüklenilmiş. Ama açılamamış.

Bu, kilitli olduğu, yangından etkilenip PVC kapının erimesi ve şişmesi sebepleriyle olabilir. Bu kapının PVC değil, yangına dayanıklı olması yönetmelik gereğidir.”

Sözlü, Adana’da yaklaşık 100 tane benzer yurt olduğunu, bunun 80’inin aynı cemaate ait olduğunu da söyledi.

14 kişi gözaltında

Yangınla ilgili, ilçeye en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yangının çıkış nedeninin ortaya çıkarılmasına yönelik ve sorumlular hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet’ vermek suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 3 savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında yangında kızı Sare Betül Genç’i kaybeden yurt müdürü Cumali Genç ve yurt görevlileri Gülsüm Çelik ile Sümeyye Tanrıveri’nin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Yurdun sahibi Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yöneticileri de gözaltında.

Yanan Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun Süleymancılar Cemaati’ne ait olduğu ifade edildi. 1974 yılında inşa edilen ve ilk ruhsatını 1974’te alan bina ile ilgili en son denetimin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılının haziran ayında yapıldığı belirtildi.

Devlet yurdu yenileme amacıyla yıkılmıştı

İlçede 2000 yılında yaptırılan 160 kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu için 2015 yılında depreme dayanıklılık testi yapıldığı, test sonucu dayanıksız olduğu belirlenen yurdun yıkıldığı belirtildi.

139 öğrencinin kaldığı yurdun yıkılmasının ardından ilçeye yakın köylerde oturan öğrencilerin bir kısmı taşımalı eğitime geçerken, uzak bölgede oturan kız öğrencilerin ise yanan yurtta kalmaya başladığı, ilçede başka yurt olmadığı kaydedildi.

Yangında yaşamını yitiren 10 öğrencinin de Aladağ Sinanpaşa İlköğretim Okulu’nda okuduğu öğrenildi. Öğrencilerden 3’ü 5. sınıf, 1’i 6. sınıf, 3’ü 7. sınıf, 3’ü de 8. sınıfta eğitim görüyordu. Öğrencilerin arkadaşları, derslerine hüzünlü girdi.

Öğrencilerin öğretmenleri de sosyal paylaşım sitesinde “Daha dün yüz yüze gülüyorduk, bugün neredesiniz?” şeklinde paylaşımda bulundu.

CHP heyeti: Özel yurtlar incelensin

CHP Adana Milletvekilleri Elif Doğan Türkmen, İbrahim Özdiş ve Zülfikar İnönü Tümer’den oluşan CHP heyeti, yangının ardından güvenlik önlemleri süren binada incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Özdiş, “Türkiye’de özel yurtların tamamıyla ilgili ciddi bir araştırma yapılması lazım” diye konuştu.

Bölgeyi ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da ihmallere ilişkin iddiaları gündeme getirirken “Devlet mutlaka ortaokul, lise çağındaki çocukları, hele hele ortaokul çocuklarını kendi yurtlarına almalı. Devlete emanet çocuklar özel yurtlara teslim edilemez” ifadesini kullandı.