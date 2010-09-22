-FACİADAN KIL PAYI KURTULDULAR LİCE (A.A) - 22.09.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yola döşenen mayının polis panzeri geçtikten sonra patlaması bir faciayı önledi. Diyarbakır'dan dün akşam saatlerine doğru Bingöl'e gitmek üzere yola çıkan Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis panzerinin, Diyarbakır-Lice karayolunun 60. kilometresini geçmesinin hemen ardından, teröristlerce yola döşenen mayın patladı. Patlamada, panzerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Mayının uzaktan kumandayla patlatıldığı, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.