Faciadan 3 dakika ile dönüldü

İstanbul Aksaray'da şüpheli pakette yapılan ilk incelemede içinde bomba bulundu.



Aksaray Namık Kemal Caddesi üzerinde bir otomobilin üstünde bulunan şüpheli pakette bomba olduğu belirlendi.

Bomba uzmanlarının yaklaşık yarım saatlik incelemesinin etkisiz hale getirilen bomba ayrıntılı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan incelemede bombanın saat düzenekli olduğu ve patlamaya dakikalar kala etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Görgü tanığı bir kişi, polisin kendisine "3 dakika geç arasaydınız bomba patlardı" dediğini öne sürdü.

