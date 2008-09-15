Faciada terör kuşkusu

Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait Boeing 737-500 tipi uçak, önceki gece Moskova-Perm seferi sırasında Urallarda yere çakıldı. Perm kasabasına yaklaşırken havadayken infilak ettiği bildirilen uçaktaki 88 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Ölen 21 yabancı uyruklu yolcu arasında bir de Türk bulunuyor.Aeroflot’tan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Levent Nuri Koçak adlı Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kazada, ölen yabancı uyrukluların 9’unun Azerbaycan, 5’inin Ukrayna, diğerlerinin de Fransa, İsviçre, Letonya, ABD, Almanya ve İtalya vatandaşları olduğu bildirildi. Aeroflot, kazada hayatını kaybedenlere 2 milyon ruble (77 bin dolar) tazminat ödeyeceğini açıkladı. Türk vatandaşı Koçak’ın ailesine ulaşmak için araştırmalarını sürdüren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Türk yolcunun cenazesinin alınması için yetkililerle temasa geçti. Ancak Acil Durumlar Bakanlığı, "Tek bir kişinin cesedi bile bulunamadı. Hayatını kaybeden insanlardan geriye kalan parçalar 4 kilometrekarelik alana yayılmış durumda. Adli tıp tanısı için ancak DNA testi yapılarak kimin kim olduğu belirlenebilir" açıklamasını yaptı.Kazada 7 çocuk da hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında 2000 yılında Çeçenistan’daki ayrılıkçılara karşı mücadele veren Rus ordusunun komutanı General Gennadiy Troşev’in de bulunduğu bildirildi. Diğer taraftan feci kazayla ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Yolcu uçağı Perm kasabası havalimanı bölgesine zamanında varmasına rağmen, iniş izni verilmemiş. Kule pilota havalimanı çevresinde ikinci tur atma talimatı vermiş. Alanın boş olmasına rağmen böyle bir emrin neden verildiği de araştırılıyor.Rus yetkililer ise terör ihtimalinin olmadığını belirtirken kazaya büyük ihtimalle motor arızasının neden olduğunu vurguladılar. Ancak kesin sonucun 2 karakutunun incelenmesinin ardından duyurulacağı kaydedildi. Uçağın havada ilk önce yanmaya başladığı ve ardından şiddetli patlamayla birlikte yere çakıldığını söyleyen tanıkların ifadeleri Rus uzman ekipleri tarafından da doğrulandı.Son 25 gün içinde üç ayrı ülkede meydana gelen uçak kazalarında 3 Türk hayatını kaybetti. 20 Ağustos’ta İspanya’nın başkenti Madrid’deki Barajas Havalimanı’nda düşen Spanair’a ait uçakta ölen 153 yolcu ve mürettebat arasında İzmirli işadamı 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mustafa Erdil de bulunuyordu. 24 Ağustos’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişek’te İtek-Air Havayolu’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Kazada Tahran üzerinden yurda dönmekte olan emekli öğretmen 68 yaşındaki Mehmet Şahin hayatını kaybetti. Son olarak dün Rusya’da Aeroflot Havayolu’nun infilak ederek yere çakılan Boeing 737 tipi uçağında ölen 21 yabancı arasında 54 yaşındaki Levent Nuri Koçak adlı Türk bulunuyor.

Moskova-Perm seferini yaparken düşen yolcu uçağında bulunan Türk vatandaşı Levent Nuri Koçak'ın inşaat şirketi Ant Yapı tarafından Perm'de yürütülen projenin müdürü olarak görev yaptığı bildirildi.

Rusya'da Türkçe yayımlanan "Turkrus.com" internet sitesinde yayımlanan haberde, 3 yıldan beri devam eden projenin müdürlüğünü yapan 54 yaşındaki Koçak'ın Türkiye'deki ailesinin yanından döndüğü ve Moskova'dan işine gitmek için bindiği uçakta hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mesai arkadaşları, Koçak'ın pazar gecesi şirketin Moskova'daki şantiyesinde bulunduğunu ve saat 01.00'de (TSİ 24.00) hareket edecek uçağa gecikeceği korkusuyla şantiyeden "apar topar" ayrıldığını belirterek, "Söylenecek tek söz var; dünyanın en iyi insanıydı..." ifadesini kullandılar.

Rusya'da 10 yıldır çalışan inşaat mühendisi Koçak'ın daha önce Libya ve Türkmenistan'da görev yaptığı belirtildi.

Koçak'ın mesai arkadaşlarından biri "Turkrus.com"a yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye tatile gitmişti. Eşi ve iki oğluyla tatil yapmıştı. Ailesi Türkiye'de kalıyordu. Kendisi Türkiye'den yeni dönmüştü ve Moskova'dan Perm'e işbaşı yapmak için gidiyordu. Acımız büyük. Şu an yakınlarını bekliyoruz. Kendisi tüm mesai arkadaşlarının büyük sevgi ve saygı duyduğu, çok değerli bir insandı. Herkesin başı sağolsun" dedi.

Diplomatik görevde bulunan babasının memuriyeti sırasında ABD'de doğan, ilk ve orta öğrenimini de burada gören Koçak, Türkiye'ye hem tatil, hem de üniversiteyi kazanan oğullarından birinin kaydında hazır bulunmak için gittiği öğrenildi.

Koçak ile yıllarca birlikte çalışan başka bir Türk inşaatçı da şunları kaydetti: "Son derece sempatik, etrafına pozitif enerji saçan, teknik olarak da deneyimlerini etrafıyla her zaman paylaşan son derece değerli bir ağabeyimizdi. Türkiye dönüşü Tuşino'daki şantiyemizde oturmuş, cumartesi gecesi havaalanına gitmeden orada arkadaşlarla sohbet etmişti. Hatta uçağa geç kalacağını düşünüp hafif panik yapmış, şoföre 'Hadi gidelim, geç kalmayalım' demiş. 'Daha çok görüşürüz' diye vedalaşmış herkesle. Memleketi Ankara'ydı. Ama ailesi İzmir'de yaşıyordu. Hala öldüğüne inanamıyoruz..."