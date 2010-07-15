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FACİA SON ANDA ÖNLENDİ  HAKKARİ (A.A)

15 Temmuz 2010 18:08

-FACİA SON ANDA ÖNLENDİ  HAKKARİ (A.A) - 15.07.2010 - Hakkari'de bir grup çocuğun ateşe verdikten sonra tepeden yuvarladıkları lastik, benzin istasyonuna ulaşmadan durduruldu.   Alınan bilgiye göre, Sümbül Mahallesi'nde bir araya gelen ve çocuklardan oluşan grubun, ellerinde molotofkokteyli taşıdığı bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçlarla bölgeye gitti.  Zırhlı araçları gördükten sonra Arslan Tepesi'ne çıkan çocuklar, polise taşla saldırdı. Yüzlerini bez parçaları ile gizleyen çocuklar, bir araç lastiğini, üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çocukların, benzin istasyonu önünde bekleyen polislere doğru yuvarladığı lastik nedeniyle benzin istasyonu çalışanları, çevredekiler ve yoldan geçen araç sürücüleri büyük panik yaşadı.  Benzin istasyonunda çalışan bir görevli, tepeden yuvarlanan lastiğe kürekle müdahale etti. Benzin istasyonuna ulaşmadan yol kenarına itilen lastik, bir süre sonra söndü. Gösterici grup kaçarak dağıldı.

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