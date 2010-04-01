FaceSHOP: Facebook'un yeni adı

T24-



Bu satış sisteminin 'mağaza önü' olarak tanımlanmasının nedeni ise satış işleminin şirketin hayran sayfasında değil, kullanıcının yönlendirildiği sitede gerçekleştirilmesi. Bir anlamda şirketler hayran sayfalarını vitrin gibi kullanıyor ve müşteri çekmeye çalışıyorlar.





BigCommerce adlı e-ticaret çözümleri sunan bir şirket tarafından geliştirilen yeni bir araç, firmaların Facebook sayfalarında ürünlerini sergileyebilecekleri vitrin oluşturmalarını sağlıyor. Bu yönteme birçok küçük işletmenin rağbet gösterdiği ve yöntemin gelişmesiyle Facebook'un alışveriş merkezine dönüşümünün hızlanacağı tahmin ediliyor. Bunun için, satıcıların 'Sosyal Alışveriş isimli bir uygulamayı sayfalarına ekliyor, sanal mağazalarının web adresini giriyor ve hangi ürünlerin sayfada gösterileceğini seçiyor. Sonrasında, kullanıcılar sayfada beliren 'Şimdi satın al' seçeneğini kullanarak alışveriş yapabiliyor ve ürünleri arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar.