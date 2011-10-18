-Facebook'un uygulaması Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Facebook, ''Yer Bildirimi Fırsatları'' uygulamasını Türkiye'de de başlattı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Facebook'un kullanıcılarına cep telefonları üzerinden yer bildirimi yaparak bilinen markalardan fırsatlar, ödüller ve indirimler kazanmaya olanak sağlayan uygulaması kapsamında, Türkiye'deki ilk yer bildirimi fırsatlarının Garanti Bankası, Teknosa, Turkcell ve Vodafone ile sağlanacağı bildirildi. Facebook kullanıcılarının bugünden itibaren yer bildirimi yaparak, Turkcell'in ''flagship'' mağazalarında mobil telefon aksesuarlarını yüzde 50, anlaşmalı Teknosa mağazalarında ise çok çeşitli ürünleri yüzde 50'ye varan indirimle satın alabileceği, Garanti paramatiklerden destek kredisi başvurusunda bulunan ve kullananların 50 lira bonus kazanırken, anlaşmalı Vodafone mağazalarında yer bildirimi yapan kullanıcıların Facebook ile uyumlu Vodafone 555 cep telefonunu yüzde 35 indirimle alabilecekleri kaydedildi. Söz konusu uygulamadan faydalanabilmek için, kullanıcılar mobil tarayıcıyla ''www.facebook.com'' adresinden ya da Facebook uygulamalarının en son versiyonu aracılığıyla ''Facebook Yerler'' özelliğini açıp, yer bildirimini tıklayarak yakın yerlerde bulunan mağazaların listesini görebilir.