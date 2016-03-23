Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in Çin gezisi alay konusu oldu

Çin'de bazı sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ülkeyi ziyaretinin medyada yansıtılış şekliyle dalga geçti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Mark Zuckerberg'in gezisini ülkenin popüler sosyal medya platformu Sina Weibo'da yorumlayan Çinlilerin çoğu, Facebook'un kurucusunun bazı görüntülerini manidar buldu.

Zuckerberg başkent Pekin'in kalbi Tiananmen Meydanı'nda ve Çin Seddi'ni ziyaret ederken görüntülenmiş, ülkenin propaganda yetkilisi Lin Yunşuan'la da bir araya gelmişti.

Çinli sosyal medya kullancıları, Facebook'un ülkede kullanımının yasak olduğuna dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Zuckerberg in 2014 yılında "Çin rüyasından" bahsettiğine ve Çin lideri Şi Jinping'in "Çin'in yönetimi" adlı kitabını övdüğünü hatırlattı. Çin Komünist Partisi, Zuckerberg'in kitapla çekilmiş bir fotoğrafını propoganda posterlerinde kullanmıştı.



"Çin pazarına mı girecek?"



Geziyi yorumlayan Sina Weibo, "Facebook bu kez Çin pazarına başarıyla girecek mi?" diye sordu. Sina Weibo'nun 49 milyondan fazla kullanıcısı var. Şirketin hisselerinin yüzde 31,4'ü de elektronik ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya ait.

Zuckerberg'in Çin gezisi sırasında Jack Ma'yla da görüştüğü biliniyor.

Mark Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan ise Çinli. Çiftin Max isimli kızları da Ağustos ayında dünyaya gelmişti.