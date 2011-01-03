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Ekonomi

facebook'un değeri 50 milyar dolar

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, yapılan 500 milyon dolarlık yatırımla değerini yaklaşık 50 milyar dolara çıkardı.

03 Ocak 2011 02:00

T24 - Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, yapılan 500 milyon dolarlık yatırımla değerini yaklaşık 50 milyar dolara çıkardı.


New York Times gazetesinin haberine göre, Facebook'a ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın 450 milyon dolar, Digital Sky Technologies'in ise 50 milyon dolarlık yatırım yaptığı belirtildi. 


Her üç şirketin yetkilileri konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, her iki şirketin yatırımlarının Facebook'un şirket değerini yaklaşık 50 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.


Yeni fonların şirketin halka açılması yönündeki baskıları artırabileceği kaydedildi.


ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonuna göre, popüler sosyal ağ sitelerine özel olarak düzenlenen hisse ticareti olarak bakıyor.


Facebook'un dünya genelinde 500 milyon kullanıcısı ve 1400 üzerinde çalışanı bulunuyor.

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