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Ekonomi

Facebook'un Avrupa'dan kazancı 32 milyar Euro

Deloitte'un raporuna göre, Facebook 2011 yılında Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkeden 32 milyar Euro gelir elde etti.

28 Mart 2012 10:16

Deloitte'un raporuna göre, Facebook 2011 yılında Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkeden 32 milyar Euro gelir elde etti. Bunun ekonomiye etkisi 15,3 milyar Euro olurken, 232 bin iş de desteklenmiş oldu.
 

Zaman'ın haberine göre, Deloitte, dünya genelinde 845 milyon kullanıcıya sahip Facebook'un Avrupa ekonomisine etkisini ölçtü. Elde edilen verilere göre, Facebook iş birliktelikleri, uygulamalar ve teknoloji satışı sayesinde Avrupa'dan 32 milyar Euro gelir elde etti.

Facebook'un Avrupa'daki ekonomik etkisi, katma değeri, istihdam imkânları baz alınarak ölçümlenen raporda, firmanın Avrupa'da da fiziken varoluşu, tedarikçi satınalmaları yapması ve istihdam oluşturması, eleman ücretleri, vergi ödemeleri ve genel kârı ile doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye katkı sağladığı görülüyor.

Raporda ayrıca Facebook'un İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İrlanda gibi Avrupa ülkeleri ekonomilerini de nasıl etkilediği ile ilgili bilgilere yer veriliyor. İş, uygulama ve teknoloji alanlarında ülkelerin ekonomisinde etki oluşturan Facebook'un, belirgin olarak İngiltere, Almanya ve İtalya ekonomilerine katkı sağladığı görülüyor. Araştırmada en büyük ekonomik ve tekonolojik etki 1,5 milyar Euro ile Almanya'da yaşandı.

 

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