Facebook'un anasayfası yenileniyor!

T24 - Facebook, ana sayfasında yine tasarım değişiklikliğine gidiyor. Peki ama yeni tasarım neler sunacak?Dünyadaki en büyük sosyal ağ olan Facebook'un ana sayfasının tasarımının tekrar değişeceği iddia ediliyor. Şu anda test aşamasında olduğu Inside Facebook tarafından bildirilen yeni ana sayfa tasarımıyla birlikte ana sayfadaki haber kaynağına kaydırabilme (scrollable) özelliği gelecek.



Görünüş olarak büyük ölçüde aynı kalacak olan yeni ana sayfada bulunacak en gözle görülebilir ve önemli özellik, sitede gezinilmesinin kolaylaştırılması olacak. Bu kolaylaştırma sayesinde Facebook'a reklam verenlerin de avantajı artacak gibi görünüyor. Zira yeni tasarımla birlikte reklam için ayrılan sağ sütun daha çok göz önünde olacak.



Yeni tasarımla birlikte fayda sağlayacak olanlardan biri de uygulama geliştiricileri. Onların da bundan sonra sol sütunda daha çok görülebilme imkânları bulunacak.







