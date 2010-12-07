-FACEBOOK'TAN YENİ "ÇOCUK KORUMA" UYGULAMASI LONDRA (A.A) - 12.07.2010 - İnternetteki popüler sosyal iletişim ağı Facebook, genç ve çocuk kullanıcıları korumak için İngiltere'de yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamayla 13-18 yaşlarındaki kullanıcılar, "uygunsuz ya da şüphe uyandıran davranışları" şikayet edebilecek. İngiltere'deki Çocuk İstismarı ve Online Koruma Merkezine (CEOP) otomatik olarak bağlı olacak uygulamayı, önce yüklemek gerekiyor. Bu bağlantının yüklenmesi için, 13-18 yaş arasındaki tüm kullanıcıların ana sayfalarında "Click CEOP" linki yer alacak. Yeni uygulamanın oluşturulmasına, Facebook ve CEOP arasında aylarca süren görüşmelerin ardından karar verildiği bildirildi. İngiliz basını, Facebook üzerindeki baskının geçen yıl İngiltere'de 17 yaşındaki Ashleigh Hall adlı genç kızın Facebook'ta tanıştığı bir adam tarafından kaçırılarak öldürülmesinin ardından arttığına dikkati çekti. İngiltere'de 26 milyon Facebook kullanıcısı bulunuyor.