Facebook'tan seçimlere özel 'Oy Veriyorum' butonu

Facebook, Pazar günü yapılacak genel seçimler için 'Oy Veriyorum' butonu sunulacağını açıkladı. Türkiye'deki seçmenler, oy kullandıkları bilgisini arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

Türkiye'de kullanıcı sayısı 38 milyon olan Facebook, genel seçimlere özel bir hizmet sunacak. 'Oy Veriyorum' butonu sayesinde, oy verenler oylarını kullandıkları bilgisini arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

Facebook açıklamasında, seçime özel içeriğin 'insanların hayatlarını doğrudan etkileyen kararlar veren liderlerle daha kolay bir biçimde etkileşimde bulunmalarına yardım edeceğini' belirtti.

Söz konusu içerik Pazar günü Facebook'a girecek kullanıcıların haber akış sayfasının en üstünde belirecek. İkona tıklayanlar, kime oy verdikleri bilgisini girmeden, Facebook arkadaşlarına seçimlerde oy kullandıklarını duyurabilecek.

Facebook’un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi politikadan sorumlu uzmanı Elizabeth Linder, 'seçimlere katılım oranları tüm dünyada oldukça önemli bir konu olduğunu' vurgulayarak, "Biz de 'Oy Veriyorum' butonunun, seçmenlerin oy verdikleri bilgisini daha kolay paylaşmalarını sağlayacağını ve diğerlerini de sandığa gitmek için teşvik edeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

“Oy Veriyorum” butonu son üç Amerikan başkanlık seçimi, Avrupa Birliği Parlamentosu seçimi, İskoçya referandumu, İngiltere ve Hindistan seçimleri gibi pek çok ülkedeki seçimlerde kullanıldı. Yapılan araştırmalar da Facebook üzerindeki etkileşimin seçimlere olan ilgiyi olumlu etkilediğini ortaya koydu. Örneğin Nature dergisinin 2012 yılında yaptığı araştırma, 2010 yılında Amerika’da gerçekleşen seçimlerde 300 bin seçmenin Facebook arkadaşları tarafından yapılan paylaşımları görerek oy vermeye gittiğini gösterirken, Hindistan’daki seçimlerde 4 milyondan fazla kişi oy kullandığı bilgisini Facebook arkadaşlarıyla paylaştı.

“Oy Veriyorum” butonu, 7 Haziran 2015 Pazar günü Türkiye’de oy kullanabilecek yaşta olan Facebook kullanıcılarının 'Haber Kaynakları'nda görüntülenebilecek.