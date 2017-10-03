Facebook'tan Rusya reklam krizine yanıt

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Sosyal medya ağı Facebook, ABD seçimlerinin ardından ortaya çıkan Rusya reklam krizi sonrası, reklam denetimleri için 1,000 yeni personel alacağını açıkladı.

Facebook, Rus reklam krizine yanıt olarak dijital reklamları detaylı bir şekilde gözden geçirmesi için 1,000 kişiyi işe alacağını söyledi. Sosyal medya şirketi geçen ay, Rusya’dan birçok kişi ya da kuruluşun ABD’de 8 Kasım 2016’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinden aylar önce 3 bin kadar dijital reklam satın aldığını tahmin edildiğini açıklamıştı. Facebook, bu açıklamasından bu yana ABD denetleme otoritelerinin \"denetim baskısı\" altında kalmıştı.

Facebook\'un yeni işe alacağı elemanların temel işi, gün boyu yayınlanan reklamları incelemek olacak; incelenecek reklamlardan kurallara uymayanlar için ya reklamveren uyarılacak ya da doğrudan silinecek. Henüz tam zamanlı ya da yarı zamanlı mı olacakları belli olmayan yeni elemanların başka yapacakları iş de, politik reklam alanı satın almak isteyen reklamverenlerden daha ayrıntılı belge istemek olacak.

Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg hükümetlerin sosyal medya ağını kötü niyetle kullanmaması için bazı adımlar atacağını açıklamıştı. Pazartesi günü şirket tarafından yapılan açıklamada, gelecek yıl reklamları gözden geçirmek için 1,000 kişiden fazla yeni alım yapılacağı ve kötü niyetli reklamları etiketleyip kaldırabilmek için yazılıma daha fazla yatırım yapılacağı belirtildi.