Facebook'tan online dostuluğa davet

Sosyal paylaşım ağı Facebook ‘Barış Nokta’ projesi, karşıtlıkları köklü olan ulusların bireylerini ‘online’ dostluğa davet ediyor.



Sitenin anketine göre, 50 yıl içinde dünya barışının sağlanacağını düşünen Türklerin oranı yüzde 16.4 İnternetteki popüler sosyal paylaşım sitesi facebook ve ABD’deki Stanford Üniversitesi, dünya barışına destek vermek amacıyla ortak bir girişim başlattı. Stanford’un “Peace Dot” (barış nokta) isimli projesine katılan facebook, “peace.facebook.com” bölümünde, karşıtlıkları çok eskilere dayanan Türkiye-Yunanistan, Şii-Sünni gibi gruplar arasında “online dostlukları” teşvik etmek amacıyla, bu gruplardan insanların birbirleriyle ne kadar iletişime geçtiğini takip etmeye başladı.



300 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan facebook’un “peace.facebook.com”da yayımladığı istatistiklere göre, son 24 saatte temas halindeki Türk ve Yunanların sayısı 12 bin 824’ü buldu; Pakistanlı ve Hindistanlıların sayısı 6 bin 809, İsrailli ve Filistinlilerin sayısı 5 bin 189, Arnavut ve Sırpların sayısı da 8 bin 88 olarak belirlendi. Milliyet gazetesinin haberine göre, dini ve mezhepsel gruplar arasındaysa, irtibat halindeki Müslüman ve Hıristiyanların sayısı 71 bin 2, Hıristiyan ve ateistlerin sayısı 51 bin 530, Müslüman ve Yahudilerin sayısı 1231, Sünni ve Şiilerin sayısı da 589 olarak kaydedildi.



Sitede yapılan, “Dünya barışı mümkün mü?” anketinde ise, kullanıcılara, “Önümüzdeki 50 yıl içinde dünya barışının sağlanacağına inanıyor musunuz?” sorusu yöneltiliyor. Soruya, “Evet” cevabını verenlerin oranı önceki gün itibariyle Türkiye’de yüzde 16.4’ken, ABD’de yüzde 8.97, İsrail’de ise yüzde 23.61 olarak ortaya çıktı.



“facebook” tarafından siteye konulan açıklamada, “facebook, insanların birbirlerini daha iyi anlamasına yardımcı olacak teknolojiler geliştirerek barışı teşvik etmek için bir rol oynamaktan gurur duyar. Farklı geçmişlerden insanların fikirlerini paylaşmalarını sağlayarak, dünyadaki çatışmaları kısa ve uzun vadede azaltabiliriz” denildi.



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Son 24 saatte temasa geçen Türk ve Yunanların sayısı