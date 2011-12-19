Facebook'tan Mark Zuckerberg'e dava

T24



Sitesi bile var!



Facebook, İsrailli bir girişimci olan Rotem Guez'i dava edecekti. Fakat Guez 7 Aralık'ta mahkeme kararıyla adını ve soyadını değiştirdi, kendine seçtiği yeni isim ise Facebook'un kurucusununkiyle aynı, yani Mark Zuckerberg oldu.Davanın sebebi, Guez'in kurduğu Like Store isimli şirket. "10.000 'beğen' mi lazım? Hiç problem değil, biz hallederiz." sloganıyla şirketlere "beğen" satıyor. Ekim ayında Facebook'un avukatları, girişimciye Like Store'un "sosyal ağ kullanım kuralları"na aykırı olduğu gerekçesiyle şirketi kapatmasını ve ne sebeple olursa olsun bir daha açmamasını söyledi.Bunun üzerine Guez, içişleri bakanlığına adının ve soyadının değişmesi için başvuruda bulundu. Bir hafta sonra Facebook şirketin hala aktif olduğunu görüp tekrar dava açmakla tehdit edince, yeni Zuckerberg onlara: "Beni dava etmek istiyorsanız, Mark Zuckerberg'i dava edeceksiniz" diye yanıt verdi.Milliyet'in aktardığına göre yeni Zuckerberg, medyanın ilgisini üstüne çekmek için internet kampanyaları da düzenliyor. Kendine yeni bir Facebook ve Twitter hesabı açan "çakma" Zuckerberg, yeni kimliğiyle internette sükse yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Facebook sayfasına yeni kimliğiyle fotoğraflarını yükleyen adam, bir yandan da açtığı internet sitesi "MarkZuckerbergOfficial.com" aracılığıyla hikayesini anlatıyor.Facebook elbette Mark Zuckerberg isimli birini dava edebilir, fakat bu durum hem ilgi çekici hem de komik. Guez'in bu hamlesinin reklam yapmaya yönelik olduğu da açık. Bakalım bu durum sadece saçmalık mı, yoksa dahice bir reklam mı?