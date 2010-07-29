T24 LogoT24 Logo
Dünya

FACEBOOK'TAN KULLANICILARA YENİ HİZMET SAN FRANCISCO (A.A)

29 Temmuz 2010 14:04

-FACEBOOK'TAN KULLANICILARA YENİ HİZMET SAN FRANCISCO (A.A) - 29.07.2010 - Popüler sosyalleşme sitesi Facebook, kullanıcılarına tüm dünyadaki 500 milyon kayıtlı kullanıcının tamamına soru sorma imkanı tanıyan deneme mahiyetinde bir hizmet başlattı. Facebook, ürün müdürü Blake Ross sitenin resmi blogunda yaptığı açıklamada, "Facebook üzerinden her gün milyonlarca kişi arkadaşlarına, 'Hangi müziği dinlemeliyim', 'Şehrin en iyi suşicisi nerede', 'Piyano nasıl öğrenebilirim' diye soruyor. Bugün aynı soruları Facebook cemaatinin tamamına sormaya imkan veren deneysel bir ürün, Facebook Questions'ı sunuyoruz" dedi. Ross, bu yeni fonksiyonu denemeleri için davet alan kullanıcıların sayfalarının tepesinde bir tırnak ortaya çıkacağını belirterek, bu kullanıcıların "ask question" butonunu klikleyip isterlerse bir fotoğrafla birlikte tüm Facebook kullanıcılarına ulaşabileceklerini kaydetti. Ross, "Bu uygulamayla yayımlanan tüm soru ve yanıtların kamuya açık ve internette tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilir olduğunu aklınızdan çıkarmayın" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24