-FACEBOOK'TAN KULLANICILARA YENİ HİZMET SAN FRANCISCO (A.A) - 29.07.2010 - Popüler sosyalleşme sitesi Facebook, kullanıcılarına tüm dünyadaki 500 milyon kayıtlı kullanıcının tamamına soru sorma imkanı tanıyan deneme mahiyetinde bir hizmet başlattı. Facebook, ürün müdürü Blake Ross sitenin resmi blogunda yaptığı açıklamada, "Facebook üzerinden her gün milyonlarca kişi arkadaşlarına, 'Hangi müziği dinlemeliyim', 'Şehrin en iyi suşicisi nerede', 'Piyano nasıl öğrenebilirim' diye soruyor. Bugün aynı soruları Facebook cemaatinin tamamına sormaya imkan veren deneysel bir ürün, Facebook Questions'ı sunuyoruz" dedi. Ross, bu yeni fonksiyonu denemeleri için davet alan kullanıcıların sayfalarının tepesinde bir tırnak ortaya çıkacağını belirterek, bu kullanıcıların "ask question" butonunu klikleyip isterlerse bir fotoğrafla birlikte tüm Facebook kullanıcılarına ulaşabileceklerini kaydetti. Ross, "Bu uygulamayla yayımlanan tüm soru ve yanıtların kamuya açık ve internette tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilir olduğunu aklınızdan çıkarmayın" dedi.