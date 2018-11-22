Facebook'tan itiraf: Soros gibi, bizi eleştirenlerle mücadele için halkla ilişkiler şirketi tuttuk

Facebook'un görevden ayrılacak olan kamu politikaları ve iletişiminden sorumlu yöneticisi Elliot Schrage, Facebook'u eleştirenlere karşı çalışması için ABD merkezli bir halkla ilişkiler şirketi tuttuğunu kabul etti. Washington DC merkezli Definers Halkla İlişkiler şirketinin hedef aldığı isimler arasında Facebook'u eleştiren Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros da var.

Geçen hafta Amerikan New York Times gazetesindeki bir makalede yer alan iddiayı, Elliot Schrage blog yazısında doğruladı.

Elliot Schrage, Haziran ayında görevden ayrılacağını duyurmuştu.

Schrage yazısında Facebook'un, Definers Halkla İlişkiler şirketi ile ilişkilerinin ve şirketin Facebook için hangi çalışmaları yaptığının detaylıca gözden geçirildiğini belirtti.

Definers'ın 2017 yılında ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra Facebook aleyhine haberlerin yapıldığı bir dönemde tutulduğu aktarıldı.

"George Soros'a karşı da çalışmalarını istedik mi? Evet" diyen Schrage, Soros'un Ocak 2018'de Davos'ta yaptığı konuşmada Facebook'a 'Toplum için bir tehdit oluşturuyor' sözünü kullandığını, bunun arkasında finansal bir niyet olup olmadığının araştırılması için Definers'a görev verildiğini kabul etti.

Halkla ilişkiler şirketinden ayrıca rakiplerine karşı da çalışma yapmalarını istediklerini kaleme aldı.

Ancak şirketten yalan haber yapmalarını istemediklerini vurgulayan Schrage, bu şirketle çalışma sorumluluğunun kendi yönetimi altında bulunan iletişim bölümüne ait olduğunu belirtti.

"Yahudi karşıtı kampanya niyetimiz yok"

Facebook Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg de blog yazısına eklediği notunda Soros'a karşı Yahudi karşıtı bir kampanya oluşturmak gibi bir niyetlerinin hiçbir şekilde olmadığını, kendisinin de bir Yahudi olduğunu ve Facebook'un nefrete karşı durduğunu vurguladı.

Sandberg, New York Times'ın ilk makalesi yayımlandığında böyle bir şirketle çalıştıklarını bilmediğini söylemişti.

Blog yazısındaki notunda ise daha sonra ekibinden Definers ile bilgi istediğini ve şirketle ilgili kimi notların masasından geçtiğini gördüğünü aktardı. Sandberg aynı zamanda sorumluluğu üstlendiğini ifade ederek özür diledi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de New York Times'taki makaleye şaşırdığını ve bu şirketle çalıştıklarını bilmediğini söylemişti.

Ayrıca Zuckerberg haberin yayımlandığı gün Definers ile çalışmayı kestiklerini açıkladı.

Facebook en son olarak kullanıcı bilgilerinin siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica şirketiyle paylaşılması sebebiyle büyük bir skandalın ortasına düşmüştü.

New York Times gazetesi ise yaptığı haber çalışmasında, Facebook'un halkı ABD başkanlık seçimlerinde Rusya'nın etkisi hakkında yanlış yönlendirdiğini ve diğer şirketler hakkında olumsuz haberler yaydığını aktarmıştı.