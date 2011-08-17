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Dünya

Facebook'tan isyan çağrısına 4'er yıl hapis LONDRA (A.A)

17 Ağustos 2011 15:47

-Facebook'tan isyan çağrısına 4'er yıl hapis LONDRA (A.A) - 17.08.2011 - İngiltere'de geçen hafta meydana gelen yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından iki kişi, facebook üzerinden isyana katılma çağrısı yaptığı için 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Elgan Edwards, dün görülen davada Jordan Blackshaw (20) ve Perry Sutcliffe-Keenan'ı (22) "internet üzerinden isyana teşvikten" hapis cezasına mahkum etti. Yargıç, "ülkemizi toplumsal çılgınlığın sardığı bir anda yaptığınız bu çağrılar tüyler ürpertici" derken, iki gencin facebook üzerinden yaptıkları isyan çağrısına karşılık veren kimsenin olmadığı bildirildi. Bu arada, bazı İngiliz milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları, olayların ardından verilen cezaların "çok sert" olduğunu söyleyerek, mahkemelerin kararlarını "orantısız" olmakla eleştiriyor.  Koalisyonun küçük ortağı Liberal Demokrat Parti Milletvekilli Tom Brake, BBC'de katıldığı bir programda, "yargının onarıcı olması, intikam almaya yönelik olmaması gerektiğini" söyledi. Ülke genelinde şimdiye kadar 2 bin 770 kişi gözaltına alındı. Düne kadar 1200'den fazla kişi mahkemelere çıkarıldı, bunların yüzde 64'ünün gözaltı durumunun devamına karar verildi.  Nicolas Robinson (23) 3,5 sterlin değerinde su kabını bir marketten çaldığı için 6 ay, iki çocuk annesi Ursula Nevin yağmalama sırasında bir dükkandan çalınan şortu aldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İngiltere'deki mahkemelerin aralıksız çalışmasıyla, önümüzdeki günlerde tutuklananların sayısının artması bekleniyor.

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