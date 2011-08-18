Facebook'tan isyan çağrısına 4 yıl hapis

T24 -

Mahkemeler 24 saat açık

Zaman'ın haberine göre, ceza alanlardan Blackshaw, 8 Ağustos gecesi Facebook'ta "Nortwich kasabasını darmadağın edelim" başlıklı bir etkinlik sayfası oluşturarak burada, "Yaşananları dört bir yana yaymalıyız" şeklinde bir mesaj yayınladı. İsyan olaylarının başlamasıyla sosyal paylaşım sitelerini sıkı inceleme altına alan polis, bu mesaj üzerine hemen harekete geçerek 20 yaşındaki İngiliz genci gözaltına aldı.Güvenlik birimleri ayrıca, mesajda "buluşma yeri" olarak gösterilen adreste güvenlik tedbirlerini artırarak olası bir olayın yaşanmasına engel oldu. Sutcliffe-Keenan da benzer bir şekilde, "Warrington isyanları" başlıklı Facebook etkinlik sayfası oluşturarak mesajını 400 kişiye ulaştırdı. Bunun üzerine gözaltına alınarak hâkim karşısına çıkarılan Keenan, bunu "şaka" amaçlı yaptığını söylese de 4 yıl ceza almaktan kurtulamadı.İsyanların başladığı günden bu yana 24 saat açık olan ve yargılamaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren bölge mahkemeleri, verdikleri caydırıcı cezalarla dikkat çekiyor. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden birisi, 17 yaşında bir gence verilen "sosyal paylaşım sitelerine ulaşım" yasağı. Olaylar sırasında sosyal paylaşım sitelerinde mesajlaştığı saptanan İngiliz gence hâkim, 12 ay boyunca sosyal paylaşım sitelerine girme yasağı koydu. Polis de, istihbarat raporları doğrultusunda evlere baskın yaparak olaylara karışanları gözaltına almaya devam ediyor. Suçlu oldukları belirlenen kişiler ivedilikle hâkim karşısına çıkartılarak yargılanıyor. Bunların arasında 23 yaşındaki Nicolas Robinson'ın 3,5 sterlin (9 TL) değerinde su kabını bir marketten çaldığı için 6 ay, iki çocuk annesi Ursula Nevin'in ise yağmalama sırasında bir dükkândan şort çaldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırılması gibi kararlar da yer alıyor. Aralıksız çalışmaya devam eden mahkemelerin önümüzdeki günlerde tutuklama sayısını artıracağı tahmin ediliyor.Bazı sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleri ise verilen cezaların "ağır" olduğu ve mahkemelerin "orantısız" kararlar verdiği yönündeki eleştirilerde bulundular.Başbakan Cameron, mahkemelerin bağımsız olduğunu ve verdikleri kararlara saygılı olunması gerektiğini belirterek, "Mahkemelerin bu şekilde ağır cezalar vermesi çok iyi. Böylelikle 'sert' bir mesaj vermiş oluyorlar." diye konuştu. Cameron, toplumdaki "ahlaki çöküş" ile yüzleşerek "bozulmuş" toplum yapısını tamir edecekleri konusunda söz verdi. İnsanların yaşamlarını cehenneme çeviren suçlularla mücadele edeceklerinin altını çizdi.Ülkede geçen hafta gerçekleşen yağmalama ve kundaklama olayları hükümetin aldığı sert tedbirler sonucu kontrol altına alınmıştı. Ülke genelinde şimdiye kadar 2 bin 770 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 1.005 kişi farklı cezalara çarptırıldı.