Facebook'tan Esad rejimine darbe

T24 - Suriye devlet televizyonunun sosyal paylaşım ağı Facebook'taki sayfası Facebook idaresi tarafından kapatıldı.



Champress internet haber sitesinin haberine göre, dün akşam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi'nin, Amerikan ABC televizyonunda yayınlanan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın mülakatıyla ilgili düzenlediği basın toplantısının görüntülerinini yüklenmesinden sonra Suriye devlet televizyonunun Facebook sayfasının kapatıldığı belirtildi.



Haberde, Suriyeli gençlerin yeni bir Facebook sayfası açarak, sayfayı Suriye devlet televizyonuna hediye ettiği belirtildi.

Ordu Humus'u kuşattı



Suriye Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Dr. Halit Hoca, Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin üçüncü en büyük kenti Humus çevresini zırhlı birliklerle kuşattığını iddia etti. Hoca, ordunun halka "teslim olması" için 72 saat süre tanıdığını da savundu.



Muhalif Hoca, Humus'ta Nusayrilerin yaşadığı Zahra bölgesinin Suriye güvenlik güçleri tarafından boşaltılmış olmasının da, katliam endişesini artırdığını söyledi.



Suriye güvenlik güçleri 15 gün önce Humus çevresinde 10 kilometrelik bir hendek kazarak kuşatma operasyonunu başlatmıştı.

Arap Birliği yeniden toplanıyor



Arap Birliği, Suriye'deki durumu ve Suriye'nin daha önce Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'ye ilettiği talepleri görüşmek üzere 16 Aralık'ta Kahire'de toplanacak.





