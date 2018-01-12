Facebook'tan daha az haber gelecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, algoritmalarında bir takım değişikliklere gideceğini açıkladı. Bu değişikliklerden en fazla öne çıkanı kullanıcılarının "haber kaynağı" bölümünde beliren gönderilerin daha "anlamlı" olacak şekilde yeniden tasarlanması.

Değişiklikler uyarınca markaların, Facebook sayfalarının ve medya kuruluşlarının gönderileri eskisine göre kullanıcıların karşısına çok daha seyrek çıkacak. Bu gönderilere videolar ve haberler de dahil. Ancak reklamlar bu yeni düzenlemenin dışında tutuldu.

Perşembe günü bir açıkalama yapan Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, yeni algoritmalarla kullanıcıların pasif olarak tükettikleri gönderileri azaltmayı ve bunun karşısında etkileşim halinde oldukları diğer kullanıcıların gönderilerini öne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Facebook üzerinden bir paylaşım yaparak yaptığı açıklamada "Araştırmalar, sosyal medyada, yakın hissettiğimiz insanlarla bağlantı kurmanın ruh halimiz için daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Daha fazla temas halinde ve yalnızlıktan uzak olmak uzun dönem mutluluğumuz ve sağlığımızla ilişkili" diyen Zuckerberg, "öte yandan pasif bir şekilde haberleri okumak ya da videoları izlemek (eğlenceli ya da bilgilendirici olsalar bile) o kadar da iyi olmayabilir" ifadesini kullandı.

Şirket, bu tip içeriklerle karşılaşan kişilerin sitede daha az vakit geçirdiğini ve diğer kullanıcılarla daha az etkileşime girdiğini savunuyor. Ancak Facebook, bu "anlamlı" değişikliklerin ne olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

DJV'den tepki

Almanya Gazeteciler Birliği (DJV) Basın Sözcüsü Hendrik Zörner konuyla ilgili bir açıklama yaparak yeni düzenlemeyi "sorunlu" bulduklarını söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya kouşan Zörner, "Facebook önemli platform; ve bir iletişim ortamı olarak büyük önemi bulunuyor" ifadesini kullandı ve "iletişim yelpazesini bu şekilde daraltmak bir haber kaynağı olarak Facebook'un anlamını yitirmesine sebep olur" şeklinde konuştu.

Facebook yönetimi bu değişikliği, kullanıcıların son zamanlarda kişisel paylaşımların azalmasından şikayet etmeleri üzerine yaptıklarını söylerken, Zörner yanıt olarak Facebook'un bir basın ortamı olmadığını ve güvenilir haberlerin sadece medya aracılığıyla alınabileceğini kaydetti.

Alman kamu yayın kuruluşu ARD'nin yeni direktörü Ulrich Wilhelm de ülkedeki özel ve kamu yayın kuruluşlarının bir araya gelip yeni bir haber platformu oluşturması yönünde bir çağrıda bulundu. Wilhelm, böylelikle Facebook ve Google'ın pazarından pay alabileceklerini savunurken temkinli konuştu.

Direktör, "Bu hedefimizin gerçekleşmesini memnuniyetle karşılarım, ancak aşırı bir coşkuya karşı da dikkatli olunması gerekiyor" diyerek birçok kullanıcının haber almak için Facebook'tan başka platformlara yönlenmesinin önündeki zorluklara dikkat çekti.

Hedefteki sosyal medya

Son yıllarda Facebook'un ismi bir takım skandallara karıştı. 2016'daki ABD seçimlerine Rusya'nın müdahil olması şüphesiyle başlatılan soruşturmalarda Facebook üzerinden yayınlanan propaganda ve yalan haberler ABD Kongresi'nde inceleme altına alınmıştı.

Platformun eski yöneticileri ve yatırımcıları Facebook ve benzeri sosyal medya ağlarının toplumların ve bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilerden çok olumsuz etki yarattığını savunan açıklamalarda bulunmuştu.

Zuckerberg'in ilan ettiği değişikliklerin birkaç ay içinde uygulanması beklenirken, Facebook'un borsa hisselerinin değeri açıklamanın üzerine bugün değer kaybetti.

AP,dpa,AFP/ÇÖ,ÖA

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