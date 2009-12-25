Facebook'taki oyunlar tehlikeli

T24 - Facebook'taki oyunlar verimliliği yüzde 12.5 azaltıyor



Sosyal iletişim siteleri nedeniyle çalışan verimliliğinde düşüş yaşayan şirketler için yeni tehlike, bu sitelerde oynanan oyunlar. FarmVille gibi oyunların verimi yüzde 12.5 oranında düşürdüğü açıklandı.



Krizde az çalışanla çok iş yapmaya odaklanan şirketlerin en büyük düşmanı Facebook gibi sosyal iletişim siteleri oldu. Son dönemde ise şirketler için çok daha büyük bir tehlike var: Bu sitelerde oynanan oyunlar.



FarmVille, Cafe World, Restaurant City, Pet Society gibi pek çok oyun iletişim siteleri üzerinden iş saatlerinde oynanıyor ve önemli bir verim kaybına neden oluyor. Son yapılan araştırmaya göre, sosyal iletişim sitelerinde oyun oynayan çalışanların verim kaybı yüzde 12.5’i buluyor.



Nucleus Research’ten Rebecca Wettemann, “Bu nedenle giderek çok daha fazla şirket Facebook’u yasaklıyor” dedi. Şirketin araştırmasına göre, Facebook gibi sitelerin şirketlerin toplam verimliliğine zararı ise yüzde 1.5’e ulaşıyor.



Üyelerin % 20’si oynuyor



Dünya genelinde 350 milyon kullanıcısı olan Facebook’un yaptığı açıklamaya göre ise sitenin kullanıcılarının yüzde 20’si online oyun oynuyor. 70 milyon aktif kullanıcısı olan FarmVille en popüler oyun olarak gösteriliyor.



Online oyunların verimliliğe katkısı olduğunu savunanlar da var. Danışman Anand Tatambhotla, bu oyunları oynamanın sigara ya da kahve molasına çıkmak gibi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Oyun oynayanlar kafalarını boşaltıyor ve işlerine başladıklarında çok daha konsantre olabiliyor.”



