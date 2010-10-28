-FACEBOOK'TAKİ KIZ GELMEYİNCE CANINA KIYDI ADIYAMAN (A.A) - 28.10.2010 - Facebook'ta tanıştığı kızı görmek için Erzurum'dan Adıyaman'a gelen genç, buluşmak için bir kafeye çağırdığı kız gelmeyince av tüfeğiyle intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da iken Adıyamanlı H.E. ile Facebook'ta tanışan Hilmi Bozo (25), genç kızı görmek için Adıyaman'a gelerek buluşmak üzere H.E'yi Altınşehir Mahallesi'ndeki bir internet kafeye çağırdı. Kafede beklemeye başlayan ancak H.E'nin gelmemesine sinirlenen Hilmi Bozo, yanında getirdiği av tüfeğiyle kafenin tuvaletine girdi. Bir süre sonra tuvaletten silah sesi gelmesi üzerine içeri giren görevliler, Hilmi Bozo'yu kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hilmi Bozo'nun geçen Ağustos ayında da Erzurum'dan Adıyaman'a geldiğini ve yerleştiği oteldeki odasında kendisiyle görüşmeye gelmeyen H.E'nin kendisini aldattığını söyleyerek tabancayla intihar girişiminde bulunduğunu ancak polis ekiplerinin yoğun çabası sonucu intihar etmekten vazgeçtiğini bildirdi.