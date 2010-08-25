Facebook'taki 'kara liste' korku saçıyor

T24- Facebook'ta oluşturulan bir sayfa, Kolombiya'nın Puerto Asis kentinde önce sevimsiz bir şaka olarak algılanmıştı.





Ama 83 gencin isminin yazılı olduğu 'kara liste', bir kabusa dönüştü.





'Ya kenti terkedin, ya da öldürüleceksiniz' diye tehdit edilen listedeki gençlerden üçü son 10 gün içerisinde öldürüldü.





Kara listenin şaka olmadığını anlayan Kolombiya polisi, Facebook sayfasının arkasında kimin olduğunu bulmaya çalışıyor.





Puerto Asis'ten bir yerel yetkili, son zamanlarda kentte operasyonlarını genişleten bir suç şebekesinin işin içinde olabileceğini söylüyor.





Listede ismi geçen gençlerden Diego Ferney Jaramillo ile Eibart Alejandro Ruiz Munoz motorsikletleriyle gezerken vurularak öldürüldüler.





Bunun ardından ölümle tehdit edilen üçüncü bir gencin, Norbey Alexander Vargas'ın da uğradığı silahlı saldırıda can vermesi üzerine Kolombiya'nın güneyinde yer alan Puerto Asis'e panik havası hakim olmaya başladı.





Facebook listesinde adı geçenlerden bazılarının şimdiden kenti terkettiği bildiriliyor.

