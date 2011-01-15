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Facebook'taki AKP'ye içiyoruz' grubuna şok yaşadı!

Sayfayı paylaşıma açan facebook kullanıcısının AKP'li olduğu ve sayfayı 'AKP'ye oy verecekler' olarak değiştirdiği görüldü...

15 Ocak 2011 02:00

T24 - Yeni yapılan düzenleme ile alkol satışına sınırlama getirilmesine tepki gösterenler bu kararı protesto etmek için Facebook'ta bir araya gelmişti. Kararı protesto etmek isteyenler, 'AKP'ye içiyoruz' adlı davet sayfasına olumlu yanıt gönderdi. Etkinliğe göre, herkes 29 Ocak Cumartesi gecesi, bulunduğu şehirdeki belirli meydanlarda toplanıp içki içecekti.

Facebook sayfasına girenler sabah büyük bir şok yaşadı. Çünkü etkinliğine katılacakları davetin adı 'Seçimlerde Ak Parti'ye oy atmaya gidicem diyenler' olarak değiştirilmişti. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

'AKP' ye içiyoruz ' adında bir fan sayfası kuran bu kişi ardından 'AKP'ye içiyoruz adında bir event sayfası açtı ve 130 bin kişiyi topladı. Daha sonra da üyeleri çığ gibi büyüyen etkinliğin ismini bir gecede "Seçimlerde AK partiye oy atmaya gidecem diyenler" olarak değiştirdi.


Etkinliği düzenleyen kişi sayfasına şu satırları yazdı:  


'Ben bir Ak Parti'liyim. Ülkemde 130 bin içme meraklısı ülkemde insan olduğunu bilmek üzücü. Rahatsızlığımızdan dolayı çok memnunum. Bu etkinlik hacklenmedi, bilerek yapılan bir oyundu. Kimileriniz çaktı kimileriniz çakmadı ama çok güldüm.'

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