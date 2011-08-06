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FACEBOOK'TAKİ "SPAM KRALI" TESLİM OLDU ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2011 19:13

-FACEBOOK'TAKİ "SPAM KRALI" TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - Facebook kullanıcılarına 27 milyondan fazla spam mesajı göndermekten hakkında dava açılan Amerikalı, güvenlik güçlerine teslim oldu. California'da Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına teslim olan "Spam Kralı" lakaplı Sanford Wallace, savcılar tarafından facebook'un spam filtrelerini aşabilen bir program geliştirmek ve kullanıcıları hesap ayrıntılarını vermeleri için kandırmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamalardan ötürü 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılma riski bulunan ve 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Wallace, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Savcılar, Wallace'ın geliştirdiği programın facebook kullanıcılarının duvarında "arkadaşlarından geliyormuş" gibi mesajlar yayınladığını ve kullanıcıları, hesap ayrıntılarının ele geçirildiği bir web sitesini ziyarete davet ettiğini iddia ediyorlar. Savcılara göre, facebook kullanıcıları buradan da Wallace'ın "önemli gelir" sağladığı bağlantılı bir başka internet sitesine yönlendiriliyorlar. İddianameye göre, bu yazılım ayrıca facebook kullanıcılarının arkadaşlarının listesini ele geçiriyor ve onların duvarlarında da spam mesajı yayınlıyor. Kasım 2008 ve Mart 2009 arasında gönderilen 27 milyondan fazla spam mesajı ile 500 bin civarında facebook hesabının bu yöntemle ayrıntılarının ele geçirildiğini belirten yetkililer, Wallace'ın hakkında altı ayrı suçtan dava açıldığını kaydettiler. Facebook 2009'da Wallace'ı dava etmiş, federal hakim Wallace'ın facebook'un bilgisayar ağına girmemesine karar vermişti, ancak Wallace'ın bu yasağı defalarca ihlal ettiği belirtilmişti. Sosyal ağ MySpace de Wallace'ı benzer bir kararla mahkum ettirmişti.

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