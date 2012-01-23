Facebook'ta Türk rüzgarı



T24 - ‘2011’ sosyal medya sitelerine olan yoğun ilgiyle tam bir rekor yılı oldu. Facebook ve Twitter ikilisinin toplamı 1 milyar kullanıcıyı geçti









Milliyet'in haberine göre, Geçen yıl hızlı yükselişini sürdüren internet dünyasındaki rakamlara bakıldığında sosyal medya tabanlı servislerin öne çıktığı, kullanıcı sayısı tarafında da önemli değerlerin yakalandığı görülüyor. Bu alanda etkili araştırmaların altına imza atan Pingdom şirketinin son verilerine göre dünyada toplam internet kullanıcı sayısı 2.1 milyara ulaştı. Türkiye’de bu rakam 30 milyona işaret ediyor.





Facebook liginde 32 milyonları yakalayan Türkiye, toplam 800 milyon Facebook kullanıcı sayısının içinde yüzde 4’lük bir yere oturuyor. Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı 5 milyona yaklaşıyor dünyada bu rakam 225 milyon.





2.1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan toplam internet kullanıcı sayısını aşan ‘sosyal medya’ tarafındaki 2.4 milyar kullanıcının açıklaması ise kullanıcıların bu platformlarda açtığı birden çok hesaba karşılık geliyor.





'Mr. Dotcom’u saklandığı dev çelik kasadan çıkardılar



Gerçek adı “Kim Schmitz”, yaşı 38... Mahkeme kararıyla soyadını değiştirdi, “Kim Dotcom” oldu. İnternet dünyasında alan adına karşılık gelen dotcom (.com) soyadını almasının sebebi bilgisayar tutkusu, internet işleri ve korsanlığa olan yatkınlığıydı. Gerçekten de etkili hacker saldırıları sonsarısında aldığı soyadı boşa çıkarmadı, bu alanda yaptığı işlerle dolar milyoneri oldu, kazandığı parayı adeta lüks yaşama döktü.





Şimdilerde FBI destekli polis baskınıyla sonucu Yeni Zelanda’da (Auckland) hapiste. Sebebi, kurucusu olduğu MegaUpload.com sitesi yoluyla korsan içerik dağıtımında aktif rol üstlenmek. Milyar dolarlık film, müzik, eğlence endüstrisi siteye karşı. ABD yargılamak için iadesini istiyor. O ise kendisini sitesinde kullanıcılara sadece online kapasite alanı sağlamakla savunuyor.



Zekada Gates’i solladı





38’inci yaş doğumgünü sırasında polis baskınıyla sarsılan ve dolu bir silahla yakalan “Mr. Dotcom”un yaptığı iş ve özel hayatı kadar, ele geçiriliş hikayesi de bir o kadar ilginç. 130 kilo ağırlığında, 2 metre uzunluktaki Mr. Dotcom, 70 polisin baskın yaptığı operasyonda kendisini güvenli oda olarak bilinen kasa benzeri çelik odaya kapattı. Polisler Mr. Dotcom’u odanın kapısını keserek çıkartmayı başardı.

Bu arada hatırlatalım Kim Schmitz, “Dotcom” soyadını NASA, Pentagon ve önde gelen dev bankaların bilgisayar sistemlerine sızdıktan sonra aldı ve hacker dünyasında etkili isimlerin başında geliyor. Mr. Dotcom, kendisini Microsoft’un kurucusu Bill Gates’tan daha zeki görüyor.



Müziğin ‘blogger’ları sihirli değnek peşinde

Cep telefonu operatörü Avea, ‘Müzik Blogları Fikir Takımını’ kurdu. Avea, müzik yazan bloggerlarla geçen yıl sonu başlattığı “Tea&Talk Buluşmaları”na 2012 yılında da devam ediyor. Blog yazarlarının görüşleri ile sinerji yaratmayı hedefleyerek “Müzik Blogları Fikir Takımı” projesini gerçekleştiren Avea, bu kapsamda her ay düzenlenecek “Tea&Talk Buluşmaları”nda bloggerlarla fikir alışverişinde bulunacak.





Bu ayki toplantının konusu müzik prodüktörlüğü olacak. “Sihirli Değnek, Müzik Prodüktörü” başlıklı toplantıda müzik prodüktörü ile aranjörün farkları, Türkiye’de müzik prodüktörlüğü nasıl işliyor, müzik prodüktörünün görevi nerede başlıyor gibi konuların yanı sıra yapımcı, sanatçı ve müzikal prodüktör üçgeninde yaşananlar konuşulacak.





Etkinliğin aralık ayındaki “Tea& Talk Buluşmaları”nda konuşmacılar Sony Müzik Genel Müdürü Şemsettin Göktaş, Avrupa Müzik Genel Müdürü Cengiz Erdem ve Mü-YAP Başkanı Bülent Forta, “İnternette Müzik Platformlarının Geleceği” konusunu bloggerlarla birlimke değerlendirme fırsatı bulmuştu. Avea’dan yapılan açıklamada “Müzik” başlığı altında son 7 yılda, 50’nin üzerinde sanatçının katıldığı yüzlerce konserde 300 binden fazla müzikseverle biraraya geldiği de hatırlatıldı.

