Facebook'ta tanıştığı 12 kızı hamile bıraktı!

İngiltere’de yaşayan Dominic Baronet isimli genç, Facebook’tan tanıştığı 12 kızı hamile bıraktı.



Facebook’ta kur yaptığı kızlarla ilişkiye giren Baronet’in kız arkadaşlarından beşi onun çocuğunu büyütüyor, beşi kürtaj olacak, ikisi ise hamile. Baronet’ten kuşkulanarak araştırma yapan Kerry Martin isimli kız, sevgilisinin aynı gün Stacy Jones isimli bir kızla birlikte olduğunu öğrendi. İki genç kız şimdi “Sperminator” adını taktıkları Baronet’e Facebook yasağı konması için mücadele ediyor. Kerry Martin, “Baronet Facebook’u sosyal iletişim yeri olarak değil aldatma ajansı gibi görüyor. Facebook hesabı silinmeli ve bir daha da üye kabul edilmemesi önlenmeli” dedi.