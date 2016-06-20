Facebook'ta tacize hapis cezası

25 yaşındaki Zach Alchin, Facebook’ta arkadaşının paylaştığı bir Tinder kullanıcısının resmi hakkında cinsel taciz içeren yorumlar yaptı.

Alchin, polise yorumları yazdığı sırada sarhoş olduğunu ve bir suç işlediğinin farkında olmadığını söyledi.

Çöpçatan uygulaması Tinder kullanıcısı kadın, Alchin’in Sydney’deki mahkemeden bir gün önce suçunu kabul etmesinin onu “çok şaşırttığını” söyledi.

Mahkeme kararının Temmuz sonunda belirlenmesi ve Alchin'in üç seneye kadar hapis cezası alması bekleniyor.

"Hangi yasayı çiğnedim?"

2015’in Ağustos ayında Alchin’in bir arkadaşı Olivia Melville’in Tinder profilinin resmini kendi Facebook hesabında paylaştı.

Resmin altında Nicki Minaj ve Drake’in şarkısı Only’den cinsel içerikli bir söz eklemişti.

Alchin’in yorumu sosyal medyada hızla yayıldı ve 25 yaşındaki Olivia Melville hakkında taciz içeren çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

Arkadaşları Melville’i savununca, Alchin tecavüz tehditleri ve feministlerle ilgili aşağılayıcı yorumlar içeren 50 paylaşımda bulundu.

Alchin polise şikayet edilmekle tehdit edilince "Hangi yasayı çiğnedim ki?" dedi.

"Bir mesaj gönderiyoruz"

Melville olaydan sonra bir grup arkadaşıyla "Cinsel Taciz Susturulmayacak" adıyla kadınların internette karşılaştığı tacize karşı bir grup kurdu.

Grup "Alchin’in suçunu kabul etmesine çok sevindik. Bugün kazandığımız zafer bütün kadınlara bir mesaj gönderiyor. İnternette size yapılan tacize kayıtsız kalmak zorunda değilsiniz, Avusturalya hukuku sizin yanınızda" açıklaması yaptı.

Melville’in tacizciyi şikayet eden arkadaşı Paloma Brierley Newton da "Bu vaka internet tacizlerinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Daha fazla sessiz kalmayacağız" dedi.

Bu vakadan önce mahkemeler sadece telefon ve mesaj üzerinden yapılan tehdit ve tacizi cezalandırıyorlardı.

Sosyal medyada yapılan tacizlerin cezası olup olmadığı belli değildi.

Melville "Bu kadar süre suçu kabul etmeyeceğini söyledikten sonra kararını değiştirmesi beni tabi ki çok mutlu etti” dedi.