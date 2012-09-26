Facebook'ta savcı-polis kavgası

Tunceli Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edilmesinin ardından Hakim ve savcıların gerekli tedbirlerin alınmadığı yönündeki açıklamalarına polislerden yenıt geldi. Facebook üzerindeki tartışmada polisler hakim ve savcılar için ağır ifadeler kullandı.

Hürriyet .com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden yazışan polisler, hakim ve savcıları kendilerine kötü muamele yaptıkları için korumak istemediklerini dile getirdi. Yorumlardan bazılarının hakaret boyutuna varması üzerine bazı savcılar da tartışmaya katılarak polislere cevap verdi.

İşte karşılıklı atışma içeren yorumlar:

S. G.: Önce hakim savcılar adam olsunlar sonra koruma vs. istesinler. Davalarda, en ufak bir şeyde polisin aleyhine düşmanca çalışan sanki kendileri değilmiş gibi şimdi de ağlayıp sızlıyorlar. Sanki polis süper men…

A.Ö.: Bunların hepsi koruma değil uşak istiyor yanında. Bütün makam sahipleri koruma ister uşak olarak kullanırlar. Sayın savcılar, polis kimlik sordu diye soruşturma açıyorsunuz. Kaç tane emniyet müdürü hakkında, yaptığı kanunsuz emirlerle ilgili soruşturmanız var.

İ. Ç.: Herkesin canı can da polis canının hiç mi değeri yok. Sana da silah verilmiş istediğin gibi kullanıyorsun. Polis silah kullanınca da en üst sınırdan ceza veriliyor.

'Bir savcı şehit oldu diye...'

M. Ş.: Şu insanlara bak ya. Ulan adliye lojmanında nöbet tutan polise hayvan muamelesi yaparsınız. K.. ız dara düşüncede 'polis-polis' dersiniz. Yazıklar olsun size. Bu ne kibir.

H. S. A.: Her gün onlarca asker polis şehit oluyor. Bir savcı şehit oldu diye yeri göğü yıkıyorsunuz yazık sizlere. Korum talep edenlerin çoğu polisleri uşakları gibi kullanmaya çalışıyor.

M. C.: Vay anasını ya bu kanunları siz mi yazdınız sizin mi kanunlarınız. Bu nasıl adalet polisi öyle pasif duruma getirdiniz ki şimdi o polis kendini korumaktan aciz seni nasıl koruyacak. Bu devletin ekmeğini yiyorsan bazen bu tür sıkıntısını da çekeceksin. Kimse kimsenin uşağı değil ki seni korusun. Yarattığınız canavar sizi de yiyecek bu böyle.

A.Ö.: Polisi kim koruyacak, hem savcıdan çekiyoruz hem terörden.

A.İ. Y.: Herkesin can tehlikesi var biz polislerin yok mu..! Daha o gün arkadaşımızı arkasından vurmadı mı terörist sizin canınız mı değerli bir tek öyle herkese koruma yok!!!

'Şamaroğlanı gibiyiz'

S.B.: Herkesin işine geldiği gibi, alışılagelmiş bir durum, polis şamaroğlanı gibi ya.

K. Ö.G.: Bunları söyleyen savcıların polise nasıl yaklaştığını herkes biliyor. En ufak bir olayda polisin yanında olmayıp ‘kanunlar ne derse onu yaparız’ diyenler nedense ‘koruma verilmesinin kanunlarını’ görmezden gelirler. Polise mukavemete bile inanmazlar serbest kalırlar ertesi gün gene aynı şeyi yapar adamlar.

F. T.: Polis, savcı ve hakimlerin gözünde hiç bir değeri yok ama iş korunmaya gelince paylaşılamaz oluyor. Önce siz polisi koruyun da ondan sonra koruma isteyin.

F.C. T.: Koruma isteyen değerli savcılarımız, belindeki silahı kullandırtmadığınız polislerin sizi nasıl korumasını bekliyorsunuz?

P. Y.: Bu nasıl mantık arkadaş polis memuruna ‘işe yaramaz’ diye hitap edeceksin, önüne polis dosyası geldi mi içine bakmadan ‘polis ise yapmıştır’ diyeceksin, işine geldi mi ‘ben senin amirinim’ diyecek fakat polis senin işini yaparken dayak yiyip vurulduğunda hiç sahiplenmeyeceksin sonrada ‘beni korumuyorlar’ diye sitem edeceksin.

'Yüzümüze karşı söyleyin'

F. Ç. (Cumhuriyet savcısı): Kendinize gelin memur beyler..yüzümüze söyleyebilecek şeyleri yazın buraya. Facete atıp tutması kolay...

M. A. (Cumhuriyet savcısı): Hangi savcı-hakim, polisin kale gibi duvarları olan kurşun geçirmez noktalarda nöbet tutmasını, ya da kim üzülmüyor, polislerin teneke kutularda taşınıp şehit olmasına. Hakaret içerlikli yorum yapan bu mesleğe yakışmayan polisleri aranızda barındırmayın ya da gerekli cevabı kendiniz verin.

M. Y.: Bir şeyi doğru anlamak lazım..Biz, bizzat gidip polislerden bizi korumasını talep etmiyoruz.. Bakanlardan valilerden kaymakamlardan ve emniyet müdürlerinden kendilerine layık gördükleri koruma sistemini bizim içinde uygulamalarını talep ediyoruz.

Bu görevlendirmeler yapıldığında buruda bazı arkadaşların yaptığı gibi 'savcılar- hakimler bize böyle davranıyor. Ben korumak istemiyorum' deme hakları zaten olmayacak. Yok kulübeymiş yok tabancaymış o sorunları kendi içinizde çözeceksiniz."