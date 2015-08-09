Facebook'ta sahte profille çocuklara cinsel istismarda bulunan sanığa 120 yıl hapis istemi

Sakarya’da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanarak internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta profilini oluşturup arkadaşlık daveti gönderdiği küçük kızları kandırarak fotoğraf ve görüntülerini kaydeden fabrika işçisi 28 yaşındaki Hasan E.’nin 120 yıla kadar hapsi istendi.

DHA’da yer alan habere göre, Sakarya 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmaya çıkan ve Facebook sayfasında 700 çocuğun kayıtlı olduğu anlaşılan Hasan E. tutuklu yargılandığı mahkemede "Mağdur ve ailelerinden özür diliyorum" dedi.

Sakarya 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına başlanan dava ile ilgili olay, Hendek İlçesi’nde oturan, bekar olan Hasan E.’nin 13 yaşında bir kız çocuğunun babasının şikayet üzerine oraya çıktı. Polis tarafından "Küçük yaşta çocuklara cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alınan Hasan E.’nin evindeki bilgisayarda yapılan aramada küçük yaşta çocukların internet ortamında web kamera ile çekilmiş çıplak fotoğrafları bulundu. Polis, Hasan A.’nin Facebook’ta "Filiz K." adlı 13 yaşındaki bir bir kız çocuğunun fotoğrafını koyarak sahte profil oluşturduktan sonra çevresinde bulunan küçük yaşta kızlara arkadaşlık daveti gönderdiğini belirledi. Polis Hasan A.’nın sayfasında 11-15 yaş yaşlarındaki 700 kız çocuğunun kayıtlı olduğunu belirlerken soruşturma aşamasında 15 kızın anne ve babası şüpheliden şikayetçi oldu.

Sakarya 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde suçlamaları kabul eden Hasan E. "Mağdur ve ailelerinden özür diliyorum” dedi. Duruşmada sosyal hizmet uzmanı gözetiminde ifade veren küçük kızlar soruları yanıtlarken mahkeme başkanı mağdurların anne ve babalarını dışarı çıkarttı. ’Mağdur’ olarak ifade veren 13 yaşındaki bir kız, Filiz K. profilden kendisine arkadaşlık daveti geldiğini belirterek, "Profilde küçük bir kız resmi vardı. İlkokul arkadaşlarımdan bazılarını tanıyordu. Kabul ettim. Konuşmaya başladık. Aradan bir süre geçtikten sonra Bana ’Çok güzel kızsın. Bana resmini atarmısın’ dedi. Bana fotoğraflar gönderiyordu. Sonra görüntülü görüşmek için kamera daveti gönderdi. Kendi kamerasının bozuk olduğunu söylüyordu" dedi.

Duruşma ileri tarihe ertelenirken soruşturma aşamasında şikayetçi olmayan mağdur aileler ise duruşmaya müdahil olarak katılmak üzere dilekçe verdiği belirlendi. Küçük çocukları internet ortamında sahte profil ile kandırarak çıplak fotoğraflarını çekerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen fabrika işçisi Hasan E. hakkında "Bir çocuğun müstehcen görüntülerini kaydetmek, görüntüleri yaymak, Cinsel istismar, kişilerin özel hayatını ihlal" gibi 4 ayrı suçtan 120 yıla varan hapis cezası isteniyor.