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Dünya

Facebook'ta sahte intihar mesajı atan ABD'li gözaltına alındı

Facebook 'yakın bir tehdit' olduğunu düşünürse polise başvurabiliyor

20 Mart 2015 23:48

ABD'de, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sahte bir intihar mesajı yayınlayan Shane Tusch gözaltına alındı. Sitenin intiharı önleme programını test etmek istediğini söyleyen Shane Tusch üç gün boyunca bir kilinikte psikolojik tedavi görecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Facebook ise 48 yaşındaki Tusch'un hesabını kilitledi. California eyaletinin San Mateo kentinde elektrikçilik yapan Tusch Facebook hesabında kendisini Golden Gate Köprüsü'nde asmak istediğini yazdı. Bunun üzerine Facebook kullanıcılarından biri polisi uyardı. Tusch da bunun üzerine gözaltına alındı. Amerikalı elektrikçi ise kendisine "insanca davranılmamasından" ve tıbbi testlere tabi tutulmaktan şikayetçi.

 

'Tehlikeleri gösteriyor'

 

İki çocuk babası ve evli olan Tusch ise deneyiminin sosyal paylaşım sitesinin yaklaşımının tehlikelerini gözler önüne serdiğini söyledi. Tusch, kendisinin "intiharı" konusunda sistemi harekete geçiren kişinin "tamamen yabancı biri" olduğunu kaydetti. Amerikalı elektrikçi sahte intihar tehdidinden önce iki yıl boyunca Facebook'u kullanmamış. Facebook'tan ise henüz Tusch'la ilgili bir açıklama yapılmadı.

 

Önce öneri sunuyor, gerekirse polisi uyarıyor

 

Facebook'un Şubat ayında uzattığı intihar önleme programı, bir kişinin intihar mesajları yayımlaması halinde, ilgili okuyucuların eğitimli profesyonelleri harekete geçirmesine olanak sağlıyor.

Uyarı ardından, intiharı düşünen kişiler Facebook hesaplarına girdiklerinde, site bu kişiyle irtibata geçip yardım alması için öneriler sunuyor.

Facebook "yakın bir tehdit" olduğunu düşünürse polise başvurabiliyor.

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