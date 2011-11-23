Facebook'ta Ronaldo önde

T24- Real Madrid'li Cristiano Ronaldo ile Barcelona'lı Lionel Messi'nin yeşil sahalardaki rekabeti, sanal ortamda da sürüyor.







Kullanıcı sayısı 700 milyonu aşan Facebook'ta futbolcular adına açılan sayfalar içinde Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşık 36 milyon 250 bin hayranla ilk sırada bulunuyor. Ronaldo'nun ardından ikinci sırada Arjantinli oyuncu Lionel Messi geliyor.





Barcelonalı yıldızın hayran sayısı ise yaklaşık olarak 27 milyon. İlerlemiş yaşına rağmen popülerliğini koruyan David Beckham'ı takip eden hayran sayısı ise 14 milyondan fazla. Türk futbolcular içinde de Galatasaray'ın eski kaptanı, Atletico Madrid'li Arda Turan'ın sayfasındaki yaklaşık 2 milyon olan hayran sayısı, her geçen gün artıyor.





Türkiye'de top koşturan yabancı futbolcular içinde en fazla hayrana sahip futbolcu ise 1 milyon 700 bin hayranla Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex De Souza. Bu oyuncuyu 1 milyon 200 bin hayranla Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takip ediyor.



