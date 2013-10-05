Facebook'ta öpüşürken çektiği fotoğrafı paylaşan tutuklandı

Fas’ın kuzeydoğusundaki Nador kentinde, 14 ve 15 yaşlarındaki kız ve erkek arkadaş, okulları önündeki çektikleri fotoğrafı Facebook’ta paylaştı.

Öpüşürken görülen çiftin fotoğrafı yerel bir gazetede basılınca, iki genç toplum ahlakını bozdukları gerekçesiyle tutuklandı. Çift, bir hafta sonra çocuk mahkemesinde yargılanacak.

BBC’nin haberine göre, genç çiftin tutuklanması protestoları da beraberinde getirdi. Birçok genç durumu protesto etmek için benzer fotoğrafları Facebook sayfalarında paylaşıyor.