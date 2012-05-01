Facebook’tan hocalarına küfürlü mesaj yazan öğrenciye 6 ay uzaklaştırma

Kocaeli Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Erhan Çırak, facebook sayfasında üniversitesi ve hocaları için küfürlü mesaj yazdı. Üniversiteden 6 ay uzaklaştırılan öğrenci, kararın iptali için dava açtı.

Vatan'ın haberine göre, Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Erhan Çırak, devamsızlık yüzünden yaşadığı sıkıntının anlık siniriyle Facebook sayfasında üniversitesi için küfürlü bir mesaj yazdı. Mesajı fark eden okul yönetimi Çırak’ı disiplin kuruluna sevk etti. Kuruldan bir yarıyıl yani 6 ay uzaklaştırma cezası alan Erhan Çırak, Kocaeli İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve kararın iptali davası açtı.

“Siyasilere verilmeyen ceza”

Erhan Çırak yaşananları şöyle anlattı:

“Facebook’ta yazmış olduğum iletiden ötürü hakkımda soruşturma açıldı. Çalıştığım için devamsızlık sınırındaydım. Bir yıl kaybın vereceği maddi ve manevi zararın anlık siniriyle küfür barındıran bir mesaj yazdım. Bu mesaj öğretim görevlisi Hamza Özbal’a iletilmiş. O da bilgisayar görüntüsünü almış. Arkadaşlarım bana derse gelme diye mesaj attı. Hamza Özbal derste, 'Gelmesin onu döverim' demiş. Savunmamda konu uzamasın ve ailem tedirgin olmasın diye ben yazmadım diye şimdi utandığım bir ifade verdim. Sonra dava açtım. Okulun yaptığı savunmada gördüm ki sadece benden savunma istedikleri Facebook mesajını değil, Ekşi Sözlük’teki normal eleştirilerimi bile eklemişler. Ben sanki okul yönetimine el koyma girişiminde bulunmuşum ya da öğrencileri kışkırtmışım gibi ceza aldım. Siyasi öğrenciler bile 6 ay ceza almıyor. Öğrencilere karşı bu kadar nefret ve kin beslemeleri aklımı uçuruyor. Ayrıca Facebook’ta tanımadığım biri 'Okula dikkatli gel, gelirken bunlardan birini de yanına al' diye silah resmi bulunan bir tehdit mesajı gönderdi. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım.”

“Sözlüklerde beni idam ediyorlar”

Olayın diğer tarafındaki öğretim görevlisi Hamza Özbal ise şöyle konuştu:

“Bu öğrenci benim şahsıma değil fakülteye ve tüm hocalara yönelik ‘sinkaflı’ bir mesaj yazmış. Bunu tespit eden idarenin açtığı soruşturmada danışman hocası olduğum için bana fikir sordular. Fikir vermem objektif olmaz ama küfür edilenlerden biri olduğum için müdahil olabilirim dedim. Öğrencilerin olduğu bir ortamda ‘Delikanlı adam ne diyecekse insanın yüzüne söyler. Öyle klavyenin arkasına saklanarak küfür etmek sağlıklı bir durum değil. Dışarıda benim yüzüme böyle bir şey söylese sorarım, cevabını veremezse evire çevire döverim’ dedim. Bu arkadaşımız internet ortamında Erol Köse ile de kapışmış. Facebook’ta yazdıklarını iki gün sonra silmiş ama soruşturmayı yapan arkadaş ekran görüntüsü almış. Bu olay yüzünden sözlüklerde beni tanımadan idam ediyorlar. Sanıyorum dekanlık bu olayla ilgili olarak ceza davası açacak. Eğer onlar açmazsa ben hem Facebook’taki mesaj hem de sözlüklerde yazılanlarla ilgili hukuki hakkımı arayacağım.”