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Facebook'ta cemaatçi hâkim-savcı tasfiyesi

Facebook'taki 'hâkim ve savcılar' grubunun yöneticileri cemaate yakın olduğu ileri sürülen 4 bin 500 üyenin kayını sildi

03 Ocak 2015 15:00

Facebook’un en kapsamlı hâkim ve savcı grubu olan “hâkim ve savcılar” grubunda yılbaşı gecesi olağandışı bir hareketlilik yaşandı. Grup yöneticileri, 4 bin 500 üyeli gruptan yaklaşık bin hakim ve savcıyı üyelikten çıkardı. Gruptan çıkarılan hâkim ve savcıların, “cemaate yakın” oldukları gerekçesiyle hedef oldukları iddia edildi. Tepkiler üzerine açıklama yapan, site yöneticisi Hâkim Fatma Gözde Toptimur, “yayın akışında düzensizliklere neden oldukları” gerekçesiyle üyeliklerinin silindiğini yazdı, ancak kısa süre sonra bu mesajı sildi. 

Kemal Göktaş’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, site yöneticilerinden Hâkim Hüseyin Cambaz’ın da üyeliklerin silinmesine tepki göstermesinin ardından üyelikten çıkarılması, tartışmaları büyüttü. Bazı hâkim ve savcılar yaşananları esprili bir dille, “Kanlı Noel” olarak nitelerken bazı hâkim ve savcılar da meslektaşlarının üyeliklerinin silinmesini protesto ederek grup üyeliğinden kendiliğinden çıktılar. “Kovir misin agam” diye espri yaparak ayrılanlar, “Sansürsüz hâkim savcı” adıyla yeni bir grup kurdu. Bu grubun üyeleri kısa sürede bin üyeye yaklaştı.

 

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