Facebook'ta canlı yayında açıkladı: 13 kişiyi öldürdüm

ABD'nin Cleveland kentinde polis, Facebook hesabında yayınladığı videoda 13 kişiyi öldürdüğünü açıklayan bir kişiyi arıyor.

Steve Stephens isimli şüpheli, "rastgele" bir kişiyi vurduğu videoyu da Facebook hesabında paylaştı.

Cleveland Emniyet Müdürü Calvin Williams, cinayetlerden birini doğrularken diğer kurbanlarla ilgili ellerinde bilgi olmadığını açıkladı.

Williams, emniyet güçlerinin cinayet şüphelisinin peşinde olduğunu söyleyerek, "Stephens'ı bir an önce gözaltına almamız gerekiyor" dedi.

Cleveland Emniyet Müdürlüğü, öldürülen kişinin 74 yaşında olduğunu ve cinayetin "rastgele" işlenmiş izlenimi verdiğini açıkladı.

Stephens'ı arama faaliyetleri Cleveland kentinin bağlı olduğu Ohio eyaleti geneline yayılmış durumda.

Polis, sivilleri, Stephens'ın teşhis etmeleri halinde yaklaşmamaları konusunda uyardı. Şüphelinin silahlı ve tehlikeli olabileceği uyarısını yaptı.

Cleveland emniyeti, medyaya dağıttığı fotoğrafa ek olarak 37 yaşındaki Stephens'ın 1,90 metre boyunda olduğu bilgisi verildi.

Emniyet yetkilileri, medya aracılığıyla şüpheli Steve Stephens'a da teslim olma çağrısı yaptı.

Cinayet videosunun yayımlandığı Facebook da bir yazılı açıklamayla "yetkililerle tam işbirliği yapıldığını" duyurdu.

"Korkunç bir suç" ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Bu tür içeriklerin sitede yer almasına izin verilmeyecektir" denildi.

Bu, ölümle sonuçlanan bir olayın Facebook'ta ilk kez yayımlanışı değil. Geçtiğimiz Temmuz ayında Chicago'da canlı yayında olduğu sırada bir şahıs vurularak öldürülmüştü.

Mart ayında da bir kişi Facebook'ta canlı yayın yaparken 16 kez vurulmuştu.