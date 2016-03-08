Facebook'ta Aziz Güler'in fotoğrafını paylaşan psikolog beraat etti

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşırken ölen Aziz Güler'in fotoğrafının Facebook'ta profil resmi yapınca tutuklanan ve hakkında "örgüt üyeliği" suçundan dava açılan psikolog Murat Aslan beraat etti.

Gaziantep’te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde psikolog olarak görev yapan Mesut Aslan, Suriye’de IŞİD’e karşı savaşırken öldürülen Aziz Güler adlı gencin fotoğrafını Facebook’ta profil fotoğrafı yapınca hakkında idari soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan Aslan, 23 Kasım 2015’te soruşturmayı yürüten müfettişle görüşmek üzere geldiği kurumunda polislerce gözaltına alındı. 27 yaşındaki Aslan, bir gün sonra Gaziantep Başsavcılığı’na çıkarıldı. Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Aslan ifadesinde, “Güler üniversiteden arkadaşımdır. Bu sebeple resmini profil resmi yaptım. Tek bildiğim Suriye’de çatışmada öldüğüdür. Ancak bir örgüt çatısı altında çatıştığını bilmiyorum. Aziz’in resmini kullanarak yazdığım ‘eylemciydim’ diye başlayan ve ‘yıldızlarla’ diye biten cümleleri Aziz’in şahsına yazdım. Zira çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yoksa örgütle bağlantılı olduğu için yazmadım” dedi.

Aslan ayrıca Facebook’taki kimi paylaşımlarından ötürü de suçlandı. Bunlardan biri de yaklaşık 25 yıldır tutuklu bulunan Serhat Tugan’a ilişkindi. Bir paylaşımında ‘Kürdistan’ ve ‘gerilla’ ifadelerini kullandığı, Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarında çekilen fotoğrafları ve cep telefonunda bulunan Kürtçe müzikler nedeniyle de sorgulandı. Aslan aynı gün çıkarıldığı Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Silahlı örgüt üyeliği” suçundan hakkında dava açılan Aslan, 28 Ocak’ta tahliye edildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın son duruşması, 4 Mart’ta görüldü. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında, “paylaşımlarının bütün olarak değerlendirilmesinde her ne kadar PKK yanlısı bir tutum ve tavır içinde gözükse de kanunun amaçladığı şiddet, azmettirme, zor kullanmayı hoş gösterme ya da teşvik unsurlarının bulunmadığı, bu nedenle cezalandırılmasına yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı” kaydedildi. Mahkeme heyeti de Aslan’ın beraatine karar verdi.