Facebook'ta Atatürk ve Türklere hakaret

Sosyalleşme sitesi Facebook'ta, Kürdistan, terör örgütü PKK propagandası ve Atatürk düşmanlığı yapıldığı, hakaret edildiği yolundaki suç duyurusu üzerine, Bodrum Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Facebook'ta yaklaşık bir hafta önce kurulan ve 600 üyeye ulaşan bir grubun, Kürdistan ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı, Atatürk ve Cumhuriyete hakaretler ettiğini gören Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, tatil için geldikleri Bodrum'da harekete geçti. Hazırladıkları dilekçeyi Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na veren Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden 22 yaşındaki Selin Gül şunları söyledi:



“Arkadaşlarımızla Facebook'ta tespit ettiğimiz yaklaşık 600 kişilik grubun yer aldığı sitede Kürdistan, PKK propagandası ve Atatürk düşmanlığı yapıldığı, hakaretler edildiğini gördük. `Facebook sitesi dünyanın en büyük liderine, Atatürk'e yapılan bu saygısızlığı affetmez. Yöneticileri tedbir alır, siteyi kapatır' diye düşündük. Ancak tedbir alınmadığı gibi hakaretler ve gruba üye olanlar gittikçe arttı. Bu nedenle savcılığa ve jandarmaya suç duyurusunda bulunduk. Facebook bu siteyi kapatmazsa üyeliklerimizi iptal ettirip herkese de bu yönde bilgi vereceğiz. Facebook'u bu davranışı nedeniyle protesto ediyoruz.''



Üniversite öğrencilerinin suç duyurusu üzerine de Bodrum Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Facebook'ta İtalya'dan yayın yaptığı belirtilen sitede PKK bayrakları ve teröristlerin fotoğrafları ile birlikte Türklere ve Atatürk'e hakaret içeren sözlerin yer aldığı görüldü.

