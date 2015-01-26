Facebook'ta asker pozu paylaşana hapis cezası

Üniformalı asker fotoğrafının birlik komutanının emrine rağmen sosyal paylaşım sitelerine yüklenmesi Askeri Yargıtay Daireler Kurulu tarafından 'emre itaatsizlikte ısrar' suçu kabul edildi. Üniformalı fotoğraf yayınlayan askere artık 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Oya Armutçu’nun Radikal’de yer alan haberine göre, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, emirlere rağmen üniformalı fotoğrafı sosyal paylaşım sitelerine yükleyen, birlik içinde çekilen toplu fotoğrafları paylaşıp ‘asker’ olduğunu yazan sanığın suçunun AskeriCeza Kanunu’nun (ACK) 87/1 maddesine göre ‘emre itaatsizlikte ısrar’ olduğuna karar verdi. Bu örnek içtihat kararı ışığında sosyal paylaşım sitelerinde üniformalı fotoğraf yayınlayan askerler 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

1. Daire: Suç değil

Askeri Yargıtay 1’inci Dairesi, sanığın eyleminin, “Günümüz dünyasında tamamen yasaklanması da emirlerin uygulanması da imkânsız” diye ‘emre itaatsizlikte ısrar’ suçu oluşmayacağına karar verdi. Daire kararında şöyle denildi: “Askeri üniforma ile kışla içerisinde veya dışarısında çekilen fotoğrafların internette paylaşımının ve internette yer alan arkadaş edinme, eski arkadaşlarını bulma, mesajlaşma, sohbet etme amaçlı çeşitli sitelerde askeri personel olunduğunun belirtilmesinin tamamen yasaklanması gibi emirlerin günümüz dünyasında uygulanabilir nitelikte olmadıkları, emirlerin bu haliyle açık, kısa, kesin, uygulanabilir ve anlaşılır nitelikte olmadıkları, personelin internet ortamında suç işlemelerini veya güvenlik ihlaline yol açmalarının önlenilmesi için tavsiye niteliğinde oldukları, söz konusu emirlerin hizmete ilişkin emir niteliği taşımadıkları, bu emirlere aykırı davranılmasının emre itaaatsizlikte ısrar suçunu oluşturmayacağının kabulü gerekir.”

Başsavcılık itiraz etti

Askeri Yargıtay Başsavcılığı ise sanığın kendisine daha önce tebliğ edilen ve bu nedenle vâkıf olduğu ‘hizmete ilişkin’ bu emri ihlal etmek suretiyle ‘emre itaatsizlikte ısrar’ suçunu işlediğini savunarak karara Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nda itiraz etti. Böylece, verilen emirlere rağmen Facebook’ta üniformalı fotoğraf paylaşan sanığın eylemin emre itaatsizlikte ısrar suçu olup olmadığı tartışması Kurul’a taşındı. Kurul verilen emrin ‘hizmete ilişkin’ açık, kesin makul ve uygulanabilir nitelikte bir emir olduğu sonucuna vardı. Başsavcılığın itirazını kabul eden Kurul, Daire kararını kaldırdı. Kurul, sanık hakkındaki temyiz incelemesinin devam edilmek üzere dosyanın Daire’ye iadesine oybirliği ile karar verdi. Kurul kararında özetle şöyle denildi: “Facebook’ta askeri fotoğrafların paylaşılmayacağına dair Birlik Komutanlığı’nca tebliğ edilen emrin birlik disiplini ve güvenliğinin sağlanması için istihbarata karşı koyma amaçlı getirilmiş hizmete ilişkin bir emir olduğunda kuşku bulunmadığı ve bu emre aykırı davranışın ACK 87/1 maddesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.”