-FACEBOOK'TA "SAHTE HESAP KABUSUNA" SON İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN'in Facebook uygulaması GerçeXiz sayesinde mobil imza teknolojisi kullanılarak sahte ve gerçek hesapların ayırt edildiği bildirildi. E-GÜVEN'den yapılan açıklamada, Facebook profiline kişinin mobil imzasıyla giriş yapmasına olanak sağlayan GerçeXiz uygulamasının, kişinin gerçek isim, soyadı, doğum tarihi gibi bilgilerinin gömülü olduğu mobil imza sertifikasıyla Facebook profil bilgilerini eşleştirdiği kaydedildi. Uygulamanın eğer uyumsuzluk bulunursa, kişiye profile giriş yapma imkanı vermediği dile getirilen açıklamada, mobil imzasıyla kendi profilini imzalayan profil sahibinin, aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarının listesinde ''güvenli'' olarak işaretlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, GerçeXiz'in, E-GÜVEN'in geliştirdiği ve bilgisayar ortamında yaratılmış her türlü dosyanın özetine nitelikli elektronik sertifika verme yetkisine sahip bir sunucudan aldığı zaman damgasını vuran bir sistem olan Tasdix'in bir uygulaması olarak çalıştığı ifade edilerek, Tasdix'in, çalışmaları fikri ve sınaı mülkiyet kapsamında sayılabilecek kişiler ile ticari sırlarına ilişkin zaman bilgisi elde etmek isteyen herkes tarafından kullanılabildiği bildirildi.