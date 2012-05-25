Facebook'a hissedarlarından şok dava

Hisseleri halka arz olunduğu andan itibaren değer kaybetmeye başlayan Facebook'un borsa çilesi bitmek bilmiyor.

Bu kez de bazı Facebook hissedarları, hem şirketin sahibi Mark Zuckerberg hem de hisse senedi arzını gerçekleştiren bankalar aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

New York Manhattan'da bir mahkemeye sunulan dilekçede, Facebook'un gelecek için öngördüğü ciro rakamlarının, cuma günü gerçekleşen halka arz öncesinde hissedarların yalnızca bir bölümüne dağıtıldığı iddia ediliyor. Ayrıca şirketin büyüme tahminlerinde düşüşler olacağı öngörülmesine rağmen, bunun gizlendiği de iddia ediliyor. Mahkemeye başvuruda bulunan üç hissedar, çok büyük zarara uğradıklarını ifade ediyor.

Facebook'un ciro tahminlerinde imzası bulunan en önemli banka ise Morgan Stanley. İddialar sonrasında Nasdaq yetkilileri herhangi bir yorum yapmazken, Stanley cephesinden de herhangi bir açıklama gelmedi. Facebook'tan yapılan açıklamada ise şikayetin dayanaksız olduğu belirtildi.

A.B.D. senatosunda Finansal Kurumlar ve Tüketici Hakları Koruması alt komitesi başkanı Senatör Sherrod Brown da konuya ilişkin açıklama yaparak, sermaye piyasalarının sorumluluk sahibi olup, şefaflık ilkesine özen götermeleri gerektiğinin de altını çizdi ve ekledi; "Bir taraf, kendi seçtiği kimi yatırımcılara karşı sorumlu davranıp, kalan yatırımcıları görmezden gelemez. Facebook'un halka arzına dair bilmediğimiz bir çok detay olduğu gibi, gayet farkında olduklarımız da var. Menkul Kıymetler Borsası bir an evvel soruşturma başlatmalı ve herhangi bir yasadışı hal tespit edildiği takdirde derhal gerekeni yapmalıdır."

Suç duyurusu sonrasında başlayan yasal sürecin nasıl neticeleneceği Amerikan kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Facebook'un 38 dolardan işlem görmeye başlayan hisselerinin değeri, 32 dolara kadar düştü.

(Deutsche Welle Türkçe)