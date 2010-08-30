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Dünya

Facebook'a 'açık' alternatif yolda

Diaspora'nın kullanıcıya sağladığı güvenlik ve gizlilik anlaşmaları facebook'un tahtını iyice sarsacak...

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - Sosyal iletişim ağı Facebook'a alternatif olarak geliştirilen Diaspora sitesinin kurucuları, sitenin kodlarını 15 Eylül'de tüm dünyayla paylaşacak.

İnternet dolandırıcılarının metotları gittikçe karışık hale geliyor, tüketicilerin ve işletmelerin bu suçluların yeni taktiklerine karşı tedbirli davranmaları gerekiyor. 

Kaynak kodları herkese açık olan Diaspora adlı site "gizlilik haklarını koruyan ve bireysel olarak kontrol edilebilen bir sosyal iletişim ağı" olarak tanımlanıyor. Açık kaynak kodlu yazılımlar, kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlıyor, herkese açık ortak kullanım sunuyor. 

Facebook bu yıl başlarında aşırı karmaşık ve kafa karıştırıcı olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş, bu nedenle kişisel gizlilik haklarına ilişkin ayarları basitleştirmek zorunda kalmıştı. Aynı dönemde ortaya çıkan Diaspora projesi, haliyle büyük ilgi çekmişti. 

Proje, her kullanıcının, hangi bilgiyi, ne şekilde paylaşabileceğine karar verebileceği bir özellik taşıyor. Projenin ardında ise, dört Amerikalı öğrenci var. Üçü bilgisayar mühendisi biri matematikçi olan gençler, projeye beş kuruş paraları olmadan başlamışlar. Ancak geçen zaman içinde 6 bin 500 kişiden 200 bin dolar bağış toplamayı başarmışlar. 

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in de projeye bağış yaptığı söyleniyor. Grubun, internet güncesine düştüğü notta "Diaspora'yı işletmeyi başardık, hoşumuza da gidiyor, 15 Eylül'de kodları kullanıma açacağız." yazıyor.

Kuruculardan Max Salzberg de BBC'ye yaptığı açıklamada "İnsanlara neyi paylaşıp neyi paylaşmadıklarını denetleme imkanı sunmak istiyoruz." diye konuştu. Ancak bir çok uzman, Diaspora'nın Facebook ile rekabet etme şansının düşük olduğu görüşünde.

33 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen Facebook'un yaklaşık 550 milyon kullanıcısı bulunuyor.


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