Facebook'a 1 milyar dolarlık tazminat davası, suçlama 'teröre platform olmak'

İsrail'de düzenlenen saldırılarda yakınlarını kaybeden bir grup ABD vatandaşı, sosyal medya devi Facebook aleyhine 1 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

New York'ta bir mahkemede açılan davada Facebook, saldırılardan sorumlu tutulan radikal İslamcı Hamas örgütüne platform sunmakla suçlandı. 60 sayfalık şikayet dilekçesinde, "İşin özü, Hamas Facebook'u terör aracı olarak kullanmaktadır" denildi.

Davacılar kimler?

Davacıları doğunlukla İsrail'de yaşayan ABD vatandaşı 5 aile oluşturuyor. Saldırılarda hayatını kaybeden ya da yaralananlar da ABD vatandaşıydı. Davacılar arasında 2014 yılında kaçırıldıktan sonra öldürülen 16 yaşındaki bir gencin anne babası da yer alıyor. 2014 yılında araçla düzenlenen bir saldırı sırasında can veren 3 aylık bir bebeğin anne babası da Facebook'tan tazminat talep ediyor.

Facebook'tan ilk tepki

Facebook'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "şiddete cesaretlendiren, tehditlere, terörizme ve nefrete yer veren içeriklere izin verilmediği" belirtildi. Açıklamada, kullanıcıların bu tür içerikleri kendilerine bildirmeleri konusunda uyarıldığı vurgulandı.

Facebook, konuyla ilgili bilgi almak üzere kendisine başvuruda bulunan Bloomberg haber ajansı muhabirine ise "Hukuki meselelerde açıklama yapmıyoruz" yanıtını verdi.